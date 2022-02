Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 e le trame si fanno sempre più interessanti. La settimana dal 7 all'11 marzo sarà ricca di novità, perché Stefania scoprirà finalmente che Gloria è sua madre, ma per lei non sarà affatto facile accettare la realtà. Ci saranno momenti difficili anche per Maria che sarà lasciata da Rocco durante il suo soggiorno a Roma. Dante sarà molto soddisfatto della sua vittoria su Conti che comunque non si arrenderà: infatti, penserà ad un evento per presentare la nuova collezione di abiti in grande stile.

La verità su Gloria verrà a galla: Stefania andrà via di casa

Al Paradiso delle signore 6, la settimana dal 7 all'11 marzo 2022 vedrà Stefania protagonista. La figlia di Ezio inizierà a sospettare che suo padre abbia un'altra donna e inizierà ad indagare per giorni a riguardo, fino a quando non noterà una particolare vicinanza con Gloria e parlerà delle sue preoccupazioni con Marco. La ragazza scoprirà una lettera della capo commessa e la metterà con le spalle al muro: a quel punto la donna dovrà confessarle di essere sua madre. La reazione di Stefania sarà tutt'altro che felice e deciderà di andare via di casa e stare da Irene e Maria. Dopo qualche giorno, deciderà di scappare.

La delusione di Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 7 all'11 marzo annunciano che ci saranno difficoltà anche per Maria che tornerà da Roma fingendo di essersi riconciliata con Rocco. Per la signorina Puglisi, invece, il viaggio è stato una vera delusione e il suo fidanzato l'ha lasciata, ma di questo ne parlerà solo con Irene.

Agnese invece, avrà solo dei sospetti a causa del suo comportamento. Maria deciderà di parlare con la zia di Rocco solo dopo qualche giorno, dicendo anche a lei la verità su quanto accaduto a Roma.

Dante si godrà il suo successo: anticipazioni settimana dal 7 all'11 marzo

Durante la settimana dal 7 all'11 marzo, al Paradiso delle signore 6 la sconfitta di Vittorio sarà sempre più insostenibile e Conti dovrà presentare alle ragazze Dante come nuovo socio del Paradiso.

Beatrice inviterà a pranzo Dante. L'idea della cognata di Vittorio sarà dettata sia dalla sua attrazione per l'imprenditore che dalla sua voglia di sapere qualcosa di più sui suoi progetti futuri. Vittorio, nel frattempo, organizzerà la presentazione dei nuovo abiti della collezione in grande stile: per l'occasione, Conti chiamerà una delle "signorine buonasera", ma la donna non potrà presenziare all'evento. Dante, nel frattempo si godrà i suoi successi con la complice Fiorenza alle spalle di Vittorio, nonostante Umberto gli abbia fatto capire di avere ancora parte del controllo del Paradiso e che non potrà fare tutto quello che vorrà.