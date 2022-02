Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera nostrana per gli episodi n° 121 e 122 della sesta stagione raccontano che Agnese Amato (Antonella Attili) si augurerà che Maria Puglisi (Chiara Russo) abbia fatto pace con Rocco Amato (Giancarlo Commare). Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), intanto, dovrà dire ai suoi dipendenti che Dante Romagnoli (Luca Bastianello) è il nuovo socio della boutique, nel frattempo Stefania Colombo (Grace Ambrose) scoprirà che il padre Ezio Colombo (Massimo Poggio) ha un'altra donna.

Vittorio, in ultimo, affronterà di petto Dante, mentre Maria tornerà da Roma e fingerà di essersi riappacificata con Rocco.

Vittorio dovrà comunicare ai suoi dipendenti che Dante ha preso il posto di Umberto come socio della boutique

Le trame della fiction daily italiana per le puntate di lunedì 7 e martedì 8 marzo anticipano che Maria è partita per Roma per affrontare faccia a faccia Rocco, dopo aver scoperto che il suo promesso sposo si è invaghito di un'altra donna.

Agnese, a tal proposito, spererà che tra la giovane sarta e il ciclista possa riaffiorare l'amore.

Vittorio, invece, sarà chiamato ad annunciare ai suoi dipendenti che Dante ha preso il posto del commendato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) come socio dell'atelier.

Conti, inoltre, per dare dimostrazione di cosa sia in grado di fare vorrà sfruttare un bacino d'utenza ampio come quello televisivo, quindi inviterà una signorina Buonasera a presenziare alla collezione primavera/estate del Paradiso.

Stefania, intanto, proseguirà a fare delle ipotesi riguardo la possibilità che Ezio abbia un'altra donna.

La Venere non ci metterà molto a scoprire che tale persona è la capo commessa Gloria Moreau (Lara Komar). La giovane Amato, giunta la sera, vorrà affrontare il genitore a riguardo ma non ci riuscirà.

Maria fingerà di essersi riappacificata con Rocco

Le trame della soap opera italiana per le puntate di lunedì 7 e martedì 8 marzo riportano che Stefania, essendo una scaltra osservatrice, scruterà con attenzione i movimenti della sua famiglia, così da tentare di carpire qualche altro dettaglio per avere un quadro più ampio dell'intricata faccenda.

Vittorio, invece, non si lascerà intimidire dal suo acerrimo rivale e affronterà Dante di petto. Romagnoli, al contempo, non darà alcuna soddisfazione a Conti e si dimostrerà orgoglioso di come ha ottenuto le quote del commendatore, grazie anche all'ausilio della cugina Fiorenza Gramini (Greta Oldoni).

Maria, successivamente, tornerà da Roma e fingerà di aver fatto pace con Rocco, ma dal comportamento della ragazza si evincerà che le cose tra i due siano andate decisamente in maniera differente. Stefania, infine, si apposterà, nascosta, per ascoltare una conversazione tra Ezio e Gloria.