Lea - Un nuovo giorno andrà in onda con la quarta puntata martedì, 1° marzo, e al centro delle scene ci sarà come sempre Lea, l'infermiera interpretata da Anna Valle, alle prese con nuovi casi di cui occuparsi e con una complicata vita privata. Negli episodi in onda, Marco (Giorgio Pasotti) e Lea riceveranno un rifiuto per l'affidamento del piccolo Koljia e successivamente, il rapporto tra l'infermiera e il suo ex marito si incrinerà. In ospedale, invece, nascerà un legame speciale tra Viola e Luca, ma le condizioni della ragazza peggioreranno e bisognerà trovare al più presto un donatore per salvarle la vita.

Il sogno di Lea e Marco si scontrerà con la realtà: anticipazioni quarta puntata di martedì 1° marzo

La quarta puntata di Lea - Un nuovo giorno andrà in onda martedì 1° marzo e secondo le anticipazioni, i progetti di Lea e Marco non troveranno modo di realizzarsi. Il medico, infatti, aveva lasciato la sua fidanzata e aveva convinto la ex moglie a prendere in affido il piccolo Koljia per ricostruire la famiglia che avevano sempre desiderato. Nel primo episodio intitolato "Segreti di famiglia", Lea e Marco riceveranno una brutta notizia. La richiesta di affidamento del piccolo Koljia, infatti, sarà respinta dal giudice e questo sarà un duro colpo per la coppia. Nel frattempo, bisognerà far fronte ai casi in ospedale e arriverà un bambino affetto da anemia aplastica che necessita di un trapianto di midollo.

Per Arturo, invece, la fine della relazione con Lea sarà una delusione e il musicista penserà di accettare la proposta di partire per una tournée con un cantante famoso. Per alcuni mesi, l'uomo dovrà stare lontano da Ferrara e questo potrebbe aiutarlo a dimenticare la sua storia con Lea. Intanto, tra Viola e Luca inizierà a nascere una simpatia speciale, nonostante le condizioni di salute della ragazza non siano promettenti.

Le condizioni di Viola peggioreranno rapidamente e servirà un trapianto: anticipazioni Lea - Un nuovo giorno

Le anticipazioni di Lea - Un nuovo giorno di martedì 1° marzo rivelano che nella quarta puntata tra Marco e Lea le cose non andranno bene. Nel secondo episodio intitolato "L'uomo giusto", l'infermiera riverserà la sua rabbia e la sua frustrazione per la delusione del rifiuto su Marco, accusandolo di averla ingannata, ma presto bisognerà mettere da parte la vita personale a causa di un'urgenza in ospedale.

Viola, infatti, peggiorerà all'improvviso e per salvarle la vita ci sarà solo la speranza di un trapianto. Per i medici, tuttavia, non sarà facile riuscire a trovare un rene compatibile con quello della ragazza e si impegneranno al massimo per lei.