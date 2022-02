Da domenica 6 febbraio in prima serata su Rai 1, a fra in onda la terza stagione di L'Amica geniale, la Serie TV che narra le vicende di Lila e Elena. In questo nuovo capitolo della serie evento, tratta dalla saga di Elena Ferrante, si ritroveranno le due protagoniste cresciute e proiettate in un nuovo arco narrativo. Ci si ritroverà infatti negli anni Settanta.

L'Amica geniale, anticipazioni: Elena attratta da Nino

Il terzo capitolo de L'Amica geniale intitolato Storia di chi fugge e di chi resta, vedrà la narrazione delle vicende di Elena (Lenú) e Lila spostarsi in avanti di qualche anno.

Ci si ritroverà infatti negli anni Settanta, un periodo ricco di cambiamenti e battaglie politiche che hanno segnato la storia dell'Italia. Qui il pubblico ritroverà le due protagoniste un po' cresciute, con Elena alle prese con il successo del primo romanzo pubblicato e Lila invece, con il duro lavoro in fabbrica e le difficoltà di crescere da sola un figlio piccolo, dopo aver lasciato il marito. Nel primo dei due episodi in onda domenica 6 febbraio, intitolato 'Sconcezze', Elena sarà ormai laureata e ben inserita grazie alla famiglia di Pietro. A Milano, durante la presentazione del suo libro, incontrerà per caso Nino Sarratore. Quest'ultimo la difenderà da un giornalista sin troppo invadente e, per ringraziarlo, la suocera di Elena lo inviterà a cena.

Proprio durante la cena Lenú, ancora sconvolta per quanto accaduto, si renderà conto di essere molto presa da Nino e pertanto comincerà a mettere in discussione il suo rapporto con Pietro.

Secondo episodio del 6 febbraio: 'La febbre'

Nel secondo episodio in onda il 6 febbraio, Pietro giungerà a Napoli per conoscere la famiglia di Elena.

Quest'ultima però, sarà a disagio a causa dell'evidente differenza, sociale. Il fidanzato, nonostante i timori di Elena, si troverà invece a suo agio con la sua famiglia. Nasceranno però discussioni in vista del matrimonio, visto che la madre di Elena sarà contraria al solo rito civile per le nozze. Nel corso di questa prima puntata de L'Amica geniale 3, I telespettatori vedranno anche Lila alle prese con il duro lavoro che starà facendo nel salumificio di Bruno.

La ragazza si ammalerà anche a causa delle dure condizioni di lavoro e si confiderà con l'amica Elena, chiedendole di badare al figlio Gennarino se mai le succedesse qualcosa.

Come rivedere la puntata de L'Amica Geniale in streaming

L’amica geniale 3 si compone di quattro puntate per un totale di otto episodi. La regia è di Daniele Lucchetti che eredita il testimone da Saverio Costanzo, che aveva diretto i primi due capitoli. Per chi non riuscisse a, sintonizzarsi su Rai nella serata del 6 febbraio, niente paura. Gli episodi saranno disponibili su RaiPlay, dove si potranno trovare anche le puntate della seconda stagione. Per accedere ed iscriversi alla piattaforma basta a ere una mail valida e una password.