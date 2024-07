Le anticipazioni di Endless Love di mercoledì 3 luglio 2024 rivelano che Nihan sarà decisa a smascherare la tresca tra Emir e Zeynep. Ormai Sezin sarà sempre più convinta che i due abbiano una relazione e per poter avere conferma ai suoi sospetti deciderà di tendere loro una trappola mandando un messaggio alla cognata con il cellulare di Emir. Purtroppo Emir si accorgerà della trappola e sia lui che la cognata la scamperanno anche questa volta.

Nihan ha un piano per smascherare Zeynep e Emir

Le trame riprenderanno dal momento in cui Nihan avrà accettato il lavoro offertole da Emir e inerente la costruzione di una scuola di Belle Arti che sorgerà vicino alla centrale termoelettrica.

Nella puntata del 3 luglio Nihan scoprirà che Kemal ha ritirato le dimissioni dall'azienda e quindi lei si troverà a dover lavorare fianco a fianco con lui.

La situazione non sarà affatto facile per entrambi e Soydere manifesterà tutte le sue perplessità su questo progetto e penserà che Emir lo abbia voluto riportare in auge per nascondere eventuali azioni illegali della sua azienda. Successivamente Nihan penserà a un piano per smascherare la cognata, convinta che Zeynep è Emir abbiano relazione. Sospetti che saranno sind tati Quando ha trovato per la seconda volta la sorella di Kemal in camera da letto di Kozcuoğlu.

Il piano di Nihan fallisce, Emir ha capito tutto

Nihan approfittando di un momento di distrazione del marito, riuscirà a impossessarsi del suo cellulare e manderà un messaggio a Zeynep dandole appuntamento per la sera stessa a mezzanotte in camera sua.

Lei risponderà affermativamente, ignara che sua starà, Nihan a scriverle. La moglie di Ozan si presenterà all'appuntamento ma Emir capirà giusto in tempo che si tratta di una trappola e riuscirà a non far trovare la ckgbara in sa era dya. Solo per un soffio Zeynep e Emir non verranno smascherati ma non potranno dormire sonni tranquilli visto che Nihan non si darà per vinta e cercherà le prove che dimostrini i suoi sospetti.

Endless Love sospesa nel weekend per tutta l'estate

Per tutto il periodo estivo la soap Tv con protagonisti Nihan e Kemal andrà in onda solo in daytime dal lunedì al venerdì nello slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45.

Sono sospese dalla fine di giugno le puntate del sabato e della domenica pomeriggio così come l'appuntamento del venerdì in seconda serata.

Lo sceneggiato dovrebbe tornare ad essere trasmesso nei weekend a partire dal prossimo mese di settembre. Intanto, anche in questo periodo di vacanza per molti italiani, Endless Love continua a far registrare ottimi dati di ascolti, visto che ogni pomeriggio riesce a essere seguita da una media di oltre 2 milioni di telespettatori con picchi di share del 21%.