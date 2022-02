La terza stagione de L'amica geniale sta arrivando in televisione. Infatti, i primi due episodi del terzo capitolo della vita di Lila e Lenù torneranno sul piccolo schermo nella serata di domenica 6 febbraio. Nei primi due episodi della serie di successo verranno raccontate le vicende riguardanti la vita di Raffaella ed Elena, ambientate negli anni '70. Le due ragazze napoletane sono cresciute e se da un lato Cerullo lavora in fabbrica e ha un figlio da mantenere, la carriera di Greco è in ascesa e dopo la laurea otterrà successo come scrittrice.

Lila si ammalerà e chiederà a Lenù di occuparsi del piccolo Gennarino se dovesse aggravarsi. Nel frattempo, la fidanzata di Pietro rivedrà Nino Serratore e scoprirà di provare ancora sentimenti per lui.

L'amica geniale 3, anticipazioni 6 febbraio: Lila si ammala e chiede aiuto a Lenù

Nella seconda stagione de L'amica geniale, Lila si era sposata con Stefano Carracci e aveva vissuto nell'agiatezza. Purtroppo, però, le nozze fra i due coniugi erano naufragate e Cerullo aveva preferito chiudere la sua relazione con l'imprenditore, dopo averlo tradito con Nino. Durante la relazione con Serratore, Raffaella era rimasta incinta e aveva dato alla luce Gennarino e, per mantenersi, aveva iniziato a lavorare in fabbrica.

Nel corso delle puntate della terza stagione, la mamma del piccolo Rino si ammalerà e, pertanto, Cerullo chiederà a Elena di occuparsi di suo figlio, nel caso le sue condizioni di salute si dovessero aggravare.

L'amica geniale 3, episodi 6 febbraio: Lenù sta per sposare Pietro, ma prova sentimenti per Nino

Nel frattempo, la vita sentimentale di Elena attraverserà un momento di instabilità.

Infatti, Greco ritroverà il suo vecchio amore Nino. Durante l'adolescenza, e nelle prime due stagioni de L'amica geniale, Lenù si era innamorata di Serratore ma, purtroppo, quest'ultimo aveva preferito intraprendere una relazione clandestina con Lila. Alla presentazione del suo libro, la scrittrice incontrerà Nino e, in quel momento, si accorgerà di provare ancora sentimenti per il giovane.

L'amica geniale 3, puntate 6 febbraio: Pietro va a Napoli per conoscere i genitori di Lenù

Nonostante i sentimenti non assopiti per Nino, Lenù proseguirà la sua relazione con Pietro. Infatti, il matrimonio fra i due fidanzati sarà sempre più vicino.e ci saranno importanti novità. A tal proposito, Airota si recherà a Napoli per conoscere i suoceri prima delle nozze e, se da un lato Elena sarà nervosa, dall'altro lato Pietro e i signori Greco andranno d'accordo. La mamma di Lenù chiederà a sua figlia di cambiare idea sul rito civile. Non resta che attendere la serata di domenica 6 febbraio per scoprire come proseguiranno le vicende di Lila e Lenù.