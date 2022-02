Le vicende legate al grande magazzino degli anni sessanta continuando ad appassionare i fan di Rai 1. Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore,che andrà in onda mercoledì 2 febbraio 2022 rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Recalcati chiederà ospitalità a Vittorio il qualche accetterà con imbarazzo. Più tardi Tina e il direttore dell'atelier si prepareranno per confessare a Sandro di aver avuto una storia. Il produttore discografico però troverà il foulard della moglie a casa del suo amico. Nel frattempo il rapporto tra Ezio e Veronica si farà sempre più fragile.

Dopo aver scoperto la vera identità di Gloria, Zanatta farà fatica a mostrarsi indifferente nei confronti del compagno. Umberto invece sarà preoccupato per Adelaide la quale sembrerà sparita nel nulla. Il commendatore si scontrerà duramente con Dante per questioni legate al contratto con gli investitori americani. Gloria invece continuerà ad essere preoccupata per la lettera minatoria ricevuta.

Vittorio imbarazzato con Sandro

Nel corso del novantottesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda mercoledì 2 febbraio 2022, Vittorio sarà imbarazzato dopo la richiesta di Sandro. L'ex marito di Tina chiederà al suo migliore amico di poter stare a casa sua in attesa che le cose con la giovane Amato si sistemino.

Lo scopo di Recalcati sarà quello di riconquistare a qualsiasi costo la figlia di Agnese e Giuseppe. Tuttavia Conti accetterà la richiesta del produttore cinematografico ma non si sentirà pronto per confessare al suo amico di aver avuto un flirt con Tina. Nel frattempo a casa Colombo, peggioreranno i rapporti tra Veronica ed Ezio, in seguito alla lettera inviata alla signorina Moreau.

Quest'ultima sarà terrorizzata dall'idea che qualcuno abbia scoperto la sua vera identità e i motivi che l'hanno spinta a lasciare Ezio e Stefania.

Il Paradiso 6, Umberto preoccupato per Adelaide

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 2/2, rivelano nel dettaglio che a Villa Guarnieri si respirerà un' atmosfera di tensione.

Il commendatore sarà nervoso per Adelaide che sarà scomparsa nel nulla. Della donna non si avranno notizie ormai da giorni, da quando aveva deciso di lasciare la città, per un breve viaggio all'estero. Il nervosismo di Umberto provocherà un diverbio con Dante. Il padre di Marta reagirà molto male alla proposta di Romagnoli, circa il contratto con gli investitori americani. Successivamente Vittorio e Tina decideranno di raccontare a Sandro di aver avuto una relazione. Recalcati però lo scoprirà prima, in seguito al ritrovamento del foulard sotto il letto di Conti.