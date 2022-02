Nella serata di domenica 13 febbraio andranno in onda il terzo e il quarto episodio de L'amica geniale 3. Durante le nuove puntate proseguiranno le vicende di Lila e Lenù. Cerullo e Greco, ormai diventate grandi, avranno intenzione di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale. Nel frattempo, verranno trattate anche le condizioni disagiate relative al lavoro di Raffaella nella fabbrica di Bruno Soccavo, mentre Elena e Pietro convoleranno a nozze.

L'amica geniale, anticipazioni 13 febbraio: Cerullo e Greco vogliono prendere la pillola anticoncezionale

Cerullo e Greco prenderanno una decisione. Le due protagoniste de L'amica geniale 3, infatti, matureranno l'idea che sia giunto il momento di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale. Se da un lato Lila aveva già avuto un figlio da Nino Serratore, dall'altro, Lenù, che ha una relazione stabile con Pietro Airota da diverso tempo, sarà intenzionata a non avere bambini per il momento. Purtroppo, però, Elena e Raffaella incontreranno difficoltà nel vedere esaudito il loro desiderio, in quanto il processo per avere la pillola anticoncezionale si rivelerà complesso. Le anticipazioni delle prossime puntate trapelate in rete non rivelano se le due amiche riusciranno ad entrare in possesso del medicinale.

L'amica geniale, episodi 13 febbraio: Cerullo lavora in fabbrica e sta male, Greco scrive un articolo di denuncia

Nella serata di domenica 13 febbraio, inoltre, verranno trattate nuovamente le vicende legate alla fabbrica di Bruno Soccavo. Infatti, Cerullo sarà stremata per il duro lavoro e le condizioni in cui è costretta a svolgere le sue mansioni.

Greco, vedendo la sofferenza della sua amica, deciderà di fare qualcosa per aiutarla. Elena è diventata una scrittrice famosa e verrà spronata da sua suocera Adele, per scrivere un articolo di denuncia. Dal momento che ha ottenuto successo con il suo libro, Lenù non avrà problemi a fare pubblicare il suo pezzo su un noto giornale.

L'amica geniale, puntate 13 febbraio: Elena Greco e Pietro Airota si sposano

Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende sentimentali di Elena e Pietro. Infatti, durante i primi due episodi de L'amica geniale, andati in onda domenica 6 febbraio, Airota aveva fatto la proposta di matrimonio a Greco, a casa dei suoi suoceri. In quell'occasione Lenù aveva accettato l'anello e aveva detto di volere convolare a nozze con il fidanzato, ma con un rito civile e una cerimonia con pochi intimi. Nella serata del 13 febbraio, Elena e Pietro si sposeranno, ma Adele tenderà un tranello alla nuora, organizzando un ricevimento a sorpresa. A quel punto, Greco farà finta di niente, anche se rimarrà delusa dal comportamento della mamma di Pietro. Non resta che attendere le prossime puntate de L'amica geniale, per scoprire come continueranno le storie legate alla vita di Lila Cerullo ed Elena Greco.