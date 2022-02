Le vicende sentimentali di Barù continuano a tenere banco all'interno della casa del GF Vip soprattutto dopo che c'è stato un avvicinamento sospetto alla principessina Jessica.

I due sono apparsi particolarmente complici al punto che si è ipotizzato che potesse esserci del tenero. La principessina, in particolar modo, ha cominciato a guardare Barù in modo diverso, provando gelosia nel momento in cui si lasciava andare con le altre donne della casa del GF Vip. Peccato, però, che in queste ore Barù abbia fatto chiarezza definitivamente su questo presunto flirt ed ha messo in chiaro le cose.

Cresce il feeling tra Jessica e Barù nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante le ultime giornate trascorse all'interno della casa del GF Vip, c'è stato un avvicinamento sospetto tra Jessica e Barù.

Tra i due si è venuto a creare un feeling particolare che non è passato inosservato e che ha spinto la principessina a credere che tra lei e Barù potesse nascere qualcosa di bello sotto i riflettori della casa di Cinecittà.

E così, nel momento in cui si sono diffuse le voci di un possibile bacio che ci sarebbe stato tra Barù e Delia durante una delle ultime feste organizzate in casa, la principessina è andata su tutte le furie ed ha chiesto alla moglie di Alex Belli di non andare oltre.

Barù si confida con Davide e fa chiarezza sul rapporto con Jessica al GF Vip

Insomma, Jessica ha cominciato ad essere gelosa del suo legame con Barù quasi come se fosse la fidanzata ufficiale. Ma come stanno i fatti e qual è la verità su questo legame?

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato lo stesso Barù che, in queste ultime ore, ha scelto di confidarsi con il suo compagno di gioco Davide Silvestri.

I due si sono ritrovati a parlare in giardino di quello che sta succedendo sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip e Davide non ha potuto non sottolineare il fatto che Jessica fosse particolarmente presa ed interessata a Barù.

'Non provo nulla', Barù stronca definitivamente su Jessica

"Non ci voglio giocare per niente.

Non provo nulla", ha subito precisato Barù che ha così stroncato sul nascere questo possibile flirt con Jessica, facendo chiarezza sul fatto che da parte suo il sentimento non sarebbe ricambiato.

"Ok se non provi nulla, allora stai attento a non giocarci troppo, perché lei è presa. Stai attento a giocare perché poi quando non farà comodo a qualcuno, ti verranno contro", ha esclamato Davide mettendo in guardia il suo compagno di gioco di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Cosa succederà a questo punto? Barù seguirà i consigli di Davide e si farà parte con Jessica? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.