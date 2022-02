Il 1 marzo 2022 va in onda il quarto appuntamento con Lea, un giorno nuovo. La serie è ormai entrata nei cuori d molti italiani i quali si sono appassionati alle avventure dell'infermiera dolcissima, Lea. Stando alle prime Anticipazioni Tv, nuovi problemi sorgono nelle vite di Lea e Marco.

Lea, prime anticipazioni

Durante la prossima puntata, nonché ultima, di Lea, giunge una notizia sconvolgente per Lea e Marco. Dopo che si sono convinti a richiedere l'affidamento di Koljia, intenzionati ad adottarlo insieme, il giudice, purtroppo, respinge dolorosamente la loro richiesta.

Per loro è un durissimo colpo, poiché si sono affezionati particolarmente al piccolo paziente.

Intanto, nascono nuovi amori all'interno dell'ospedale di Ferrara. Nonostante le pessime condizioni di salute di Viola, tra lei e Luca comincia a nascere un legame molto forte e bellissimo.

Nel frattempo, un altro piccolo paziente giunge nell'ospedale: Tommaso. Il bambino è affetto da anemia aplastica, pertanto necessita di un trapianto urgente di midollo osseo. Per aiutarlo, Marco e Lea chiedono ai genitori di Tommaso di sottoporsi ad alcuni controlli specifici affinché venga attestata la loro idoneità a donare il loro midollo al figlio. A tale richiesta succede l'impensabile: la madre di Tommaso entra letteralmente in crisi.

Dopo vari tentativi di Lea di scoprirne il motivo, alla fine la madre confessa che il bambino è solo suo figlio, ma non di suo marito.

Lea, la sofferenza di Arturo

Nel corso del prossimo appuntamento con Lea, che va in onda il 1 marzo su Rai 1 alle 21:55, Arturo sembra essere veramente disperato dopo la fine della relazione con l'infermiera.

Pertanto, decide di accettare un'offerta di lavoro. Si tratta di un tour con un celebre cantante. Così facendo può stare lontano da Ferrara per un po' di tempo, evitando di incontrare Lea. D'altronde, quando Anna lo incontra per caso in ospedale, gli rivela un segreto che potrebbe far cambiare i progetti di tutti.

Intanto, Lea si infuria notevolmente con Marco, ma nonostante ci siano delle problematiche nel loro rapporto, devono comunque mantenersi professionali sul posto di lavoro.

Pertanto, devono occuparsi dei loro piccoli pazienti, senza lasciar interferire i loro problemi personali. Infatti, Viola ha bisogno di urgenti cure mediche, poiché la sua condizione di salute si aggrava notevolmente. Necessita, quindi, di un trapianto di rene immediato, seppur non sia ancora stato trovato un donatore compatibile con lei. Resta, però, soltanto un'unica soluzione. Grazie alle enormi conoscenze di Marco, si può ricorrere ad una procedura ancora in via sperimentale, la quale potrebbe salvare la vita di Viola. In pratica, Marco potrebbe riuscire a far donare il rene del padre di Viola e renderlo compatibile con quello di sua figlia, in modo tale da poter attuare il trapianto.

Lea, i progressi di Koljia

Durante l'ultima puntata di Lea , un giorno nuovo, si assiste a diversi colpi di scena importanti. In particolare, Koljia, che è stato operato per un'altra massa tumorale alla gamba, muove i suoi primi passi con la sua protesi. Lea decide, quindi, di mandare una foto scattata mentre Koljia cammina, a i suoi nuovi genitori affidatari. Nel vedere la foto, i genitori che avevano rifiutato all'adozione del bimbo, si commuovono e si sentono in colpa per averlo abbandonato. Così, entrambi, decidono di voler adottare Koljia, colpiti dal suo enorme coraggio e dalla sua grandissima forza di volontà.

Il finale di stagione lascia tutti con il fiato sospeso. Lea e Anna si chiariscono, una volta per tutte e si raccontano, a vicenda, la verità.

Invece, Arturo è ormai in partenza per il suo tour ed è fortemente addolorato. Non riesce a non pensare alla possibilità che possa perdere Lea un'altra volta. Infine, le cose tra Lea e Marco si aggiustano e tornano a riavvicinarsi.