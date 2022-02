Si avvia verso il gran finale la fiction Lea-Un nuovo giorno con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. Le anticipazioni riguardanti la quarta e ultima puntata di questa prima stagione di successo in onda l'1 marzo, rivelano che per Lea Castelli arriverà il momento di far chiarezza con se stessa.

L'infermiera, infatti, si ritrova divisa tra il suo ex Marco e la "new entry" Arturo e, in questo ultimo appuntamento della fiction, dovrà capire e rendersi conto da che da parte andare.

Marco e la sua ex Lea Castelli ai ferri corti: anticipazioni Lea ultima puntata finale

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quarta e ultima puntata di Lea-Un nuovo giorno rivelano che il rapporto tra Marco e la sua ex Lea arriverà di nuovo ai ferri corti.

La donna, infatti, punterà il dito contro l'uomo accusandolo di averla ingannata e per questo motivo si sentirà presa in giro da lui.

Ben presto, però, i due si ritroveranno costretti ancora una volta a mettere da parte questo astio e il risentimento che provano, per concentrarsi al meglio ad una nuova emergenza in ospedale.

Viola sta male e peggiora: anticipazioni Lea ultima puntata

Le condizioni di Viola peggioreranno drasticamente: le anticipazioni di questa ultima puntata di Lea-Un nuovo giorno, rivelano che i medici faranno presente ai familiari che l'unica soluzione auspicabile sarebbe quella del trapianto di rene, ma purtroppo non si riuscirà a trovare un donatore compatibile.

Intanto Marco, dopo essere stato messo in discussione dalla sua ex Castelli, comincerà a temere di perderla per davvero.

Come se non bastasse, Lea deciderà di troncare la sua frequentazione con Arturo.

Le anticipazioni dell'ultima puntata rivelano che, quest'ultimo, annuncerà di essere in procinto di partire per un tour musicale che lo porterà in giro per diverso tempo, in modo tale da non dover pensare alla Castelli e cercare così di riprendersi dopo la delusione d'amore.

Insomma una quarta e ultima puntata che si preannuncia decisamente scoppiettante e ricca di pathos quella di Lea-Un nuovo giorno che saluterà così il suo affezionato pubblico, dopo il boom di ascolti della prima stagione.

Dopo il successo di Lea, Anna Valle girerà Luce dei tuoi occhi 2 per Mediaset

La fiction, infatti, ha conquistato una media di oltre cinque milioni di fedelissimi e questi numeri fanno ben sperare in vista di una possibile seconda stagione anche se, per il momento, da parte della Rai non ci sono ancora conferme e notizie certe sul futuro di Lea.

Di sicuro, però, i fan di Anna Valle avranno modo di rivederla di nuovo all'azione come protagonista della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, la fiction di Canale 5 che quest'anno ha ottenuto ottimi risultati in prima visione assoluta e che tornerà in onda prossimamente con un nuovo ciclo di episodi inediti.