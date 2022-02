Prosegue l'appuntamento con Lea - Un nuovo giorno, la nuova fortunata fiction del martedì sera di Rai 1 con protagonista Anna Valle.

Le anticipazioni riguardanti la terza puntata che sarà in onda il 22 febbraio in prime time dalle 21:35 circa, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che non passeranno inosservati. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Lea Castelli e il suo ex Marco, che si ritroveranno a vivere dei momenti di complicità e di grande nostalgia per il passato.

Marco e Lea si ritrovano insieme: anticipazioni Lea terza puntata 22 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la terza puntata di Lea - Un nuovo giorno, che sarà trasmessa martedì 22 febbraio in prima visione assoluta Rai, rivelano che nel primo episodio dal titolo "La casa dei ricordi", Lea verrà informata dal suo avvocato su una novità importante legata alla casa di campagna.

Poco prima del divorzio, Lea e Marco avevano acquistato una casa insieme in campagna, dove sognavano di poter vivere felici e spensierati insieme alla loro famiglia.

Tuttavia, quando la situazione tra i due ha preso una piega del tutto inaspettata Lea e Marco, hanno scelto di mettere in vendita quell'abitazione.

L'avvocato comunicherà a Lea che ci sono buone notizie da parte di un acquirente, il quale è intenzionato ad acquistare l'abitazione di campagna.

Forse tra Lea e il suo ex Marco non è ancora finita

Gli spoiler della terza puntata di Lea rivelano che, di fronte a questa notizia, la reazione di Marco non sarà affatto delle migliori.

L'uomo, infatti, non sembrerà più convinto di volerla vendere.

Sta di fatto che, i due ex, si ritroveranno insieme all'interno di questa casa di campagna e finiranno per vivere insieme un momento di grande vicinanza e complicità, che alimenterà i dubbi anche nel cuore di Castelli.

Lea, infatti, dopo questo momento toccante vissuto col suo ex Marco, comincerà a cambiare idea sulla casa di campagna, quasi come se non volesse più venderla.

Quale sarà, alla fine, la decisione finale? Forse la storia con Marco non è ancora finita e archiviata del tutto?

Marco propone di prendere in affido Kolia: anticipazioni Lea terza puntata

A seguire, andrà in onda il secondo episodio di questa terza puntata dal titolo "Come eravamo".

Le anticipazioni sulla fiction rivelano che Marco farà una proposta particolare a Lea: le chiederà di prendere in affido, insieme, il piccolo Kolia e in questo modo riaccenderà in lei quel desiderio di creare e mettere su famiglia.

Intanto, però, si scoprirà che il piccolo Kolia ha una massa tumorale presente nella gamba: Marco, a quel punto, sarà costretto a prendere una decisione molto importante.