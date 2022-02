Secondo le ultime anticipazioni della nuova serie televisiva italiana Lea-Un nuovo giorno, nella prima puntata che andrà in onda martedì 8 febbraio in prima serata su Rai 1 alle 21:25, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. La fiction che ha come protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti, Mehmet Gunsur è composta da quattro appuntamenti che andranno in onda ogni martedì. La serie tv è ambientata nella città di Ferrara, in Emilia Romagna, e la protagonista in questione è Lea, un'infermiera del reparto di pediatria che ama tantissimo il suo lavoro.

Inoltre, quest'ultima avrà un forte istinto materno, fin dal momento in cui ha perso suo figlio poco prima del parto.

Marco vorrà farsi perdonare da Lea

Nella prima puntata di martedì 8 febbraio, Lea tornerà nella città di Ferrara dopo un anno di assenza. Infatti, la protagonista a cui Anna Valle ha prestato il volto, dopo aver perso il bambino, ha affrontato dei momenti davvero difficili, in cui ha sofferto tantissimo e ha preferito allontanarsi da tutto e tutti. Inoltre, il dolore della protagonista è peggiorato nel momento in cui suo marito (Giorgio Pasotti), dopo la perdita del figlio, ha tradito la donna con una sua cara amica.

Lea, dopo un anno, deciderà quindi di dedicarsi al lavoro che ama e farà ritorno a Ferrara.

La donna, però, tutto si sarebbe aspettata tranne che di ritrovarsi l'uomo come primario dell'ospedale.

Marco sembrerà ancora molto innamorato della donna e sarà disposto a tutto pur di farsi perdonare per gli errori commessi. Lea però non sarà ancora pronta a perdonarlo.

Lea conoscerà il musicista Arturo che le stravolgerà la vita

Le sorprese non saranno comunque finite qui in quanto Lea, in ospedale, farà anche un altro incontro che le stravolgerà la vita. In particolare, la protagonista conoscerà un musicista di nome Arturo che tornerà a far palpitare il cuore dell'infermiera dopo tanto dolore.

Quindi, da un lato la protagonista non vorrà perdonare suo marito per gli errori commessi, ma dall'altro troverà un altro uomo che le farà provare nuovi sentimenti.

Resterà da vedere se tra Marco e Lea l'amore sarà finito o se ci sarà ancora possibilità di ritrovarsi. Allo stesso tempo, bisognerà vedere gli sviluppi di questa possibile nuova storia d'amore tra l'infermiera e il musicista.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Lea per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti. Intanto, per chi non riuscisse a vedere le puntate in diretta televisiva, avrà modo di recuperarle in qualsiasi momento mediante la piattaforma di Rai play.