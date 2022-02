Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana L'Amica geniale, nella seconda puntata della terza stagione che andrà in onda domenica 13 febbraio in prima serata su Rai 1 alle 21:25 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel secondo appuntamento della fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante andranno in onda gli episodi 3 e 4. Entrando nello specifico della trama, le condizioni di salute di Lila peggioreranno sempre di più e la sua amica Elena userà la sua fama di scrittrice per sollevare un caso nazionale sulle condizioni di lavoro della fabbrica Soccavo.

Poco dopo, Pietro ed Elena si sposeranno con pochi intimi, ma la suocera Adele Airota, prenderà alla sprovvista la nuora e organizzerà un ricevimento vero e proprio.

Elena scriverà un articolo di denuncia sulle condizioni di lavoro della fabbrica Soccavo

Nella puntata in onda il 13 febbraio su Rai 1, Lila starà sempre peggio a causa del lavoro alla fabbrica Soccavo. Elena vedrà l'amica stare molto male e vorrà fare qualcosa per migliorare la situazione. Proprio per questo motivo, la ragazza si rivolgerà ai suoceri, a cui spiegherà la situazione nella quale la sua amica e tanti altri operai sono costretti a lavorare. Adele ascolterà Lenù e la spronerà a scrivere un articolo di denuncia per sollevare un caso nazionale.

La giovane donna ascolterà il consiglio della suocera e scriverà l'articolo di giornale. Elena inoltre, grazie alla sua fama di scrittrice ottenuta con il suo primo romanzo pubblicato, riuscirà a farsi pubblicare l'articolo di denuncia sul giornale l'Unità.

Elena e Pietro si sposeranno e Adele, a sorpresa, organizzerà un ricevimento in grande stile

Poco dopo, Elena e Lila vorranno farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma il processo si rivelerà molto più complesso di quanto entrambe le donne credevano.

Successivamente, Pietro ed Elena si sposeranno in comune con pochi intimi.

Poi però, Adele sorprenderà la nuora e il figlio organizzando un ricevimento a sorpresa in grande stile. Elena si sentirà tradita e allo stesso tempo molto delusa da questo atteggiamento della suocera, ma nonostante ciò non potrà dire nulla e sarà costretta a fingere di essere contenta per la festa.

Non ci resta che attendere il secondo appuntamento con la terza stagione de "L'Amica geniale-Storia di chi fugge e di chi resta" per scoprire come andrà a finire la vicenda collegata alla fabbrica Soccavo dove lavora Lila. Allo stesso tempo ci sarà la possibilità di vedere le ripercussioni che porterà l'articolo di giornale scritto e pubblicato da Elena Greco.