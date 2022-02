Nella serata di martedì 22 febbraio andrà in onda su Rai 1 Lea-Un nuovo giorno. Durante il quinto e il sesto episodio della fiction verranno trattate le vicende che ruotano attorno a Castelli, Marco Colomba e i medici e infermieri dell'ospedale di Ferrara. In particolar modo, l'ex marito di Lea non vorrà vendere la casa che aveva comprato con la sua ex moglie. Nel frattempo, Castelli aiuterà una donna incinta e al piccolo nato verrà dato il nome Gabriele, lo stesso che avrebbe avuto il figlio che attendeva da Marco. Inoltre, in ospedale arriverà Matteo, un nuotatore colpito da una bronchite e le sue condizioni peggioreranno.

Lea, trama 22/2: Marco si oppone alla vendita della casa acquistata con Castelli

Nelle nuove puntate di Lea-Un nuovo giorno che verranno trasmesse sul piccolo schermo nella serata di martedì 22 febbraio, Marco avrà questioni in sospeso con la sua ex moglie. Infatti, gli ex coniugi Colomba, prima di divorziare, avevano comprato un appartamento e, dopo la separazione, l'abitazione era stata messa in vendita. Le anticipazioni dei nuovi episodi della fiction di Rai 1 rivelano che ci saranno acquirenti interessati alla casa. Purtroppo, però, Marco non sarà d'accordo a cedere l'immobile a un nuovo proprietario. Al momento, non è chiaro se Castelli ascolterà il marito e se l'appartamento verrà venduto o se rimarrà di proprietà di Marco e della sua ex moglie.

Lea, puntate 22/2: Castelli soccorre una donna incinta

Nel frattempo, l'infermiera Castelli si troverà a fronteggiare un'emergenza. Infatti, l'ex moglie di Marco aiuterà una donna incinta e la soccorrerà all'interno di un negozio. La signora verrà ricoverata nell'ospedale di Ferrara e il nascituro verrà chiamato Gabriele, lo stesso nome del bambino che avrebbero dovuto avere gli ex coniugi Colomba.

Attualmente, non ci sono informazioni se tale evento rievocherà ricordi in Marco e Lea e se si ritroveranno a ricordare il loro figlio mai nato.

Lea, episodi 22/2: Matteo viene ricoverato nell'ospedale dove lavorano Castelli e Marco

Inoltre, durante la serata di martedì 22 febbraio ci sarà un nuovo paziente nell'ospedale di Ferrara.

Infatti, un giovane di nome Matteo verrà ricoverato. Il nuotatore avrà una bronchite e peggiorerà rapidamente. Al momento, non è chiaro se il ragazzo riuscirà a essere salvato dai medici. Non resta che attendere le nuove puntate della fiction di Rai 1, per scoprire come proseguiranno le vicende dei dottori e degli infermieri dell'ospedale emiliano e se per Castelli e Marco ci sarà il lieto fine e se torneranno a essere una coppia o se per gli ex coniugi Colomba non ci sarà un ritorno di fiamma.