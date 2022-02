La storia d’amore di Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ed Eda Yldiz (Hande Erçel), i due protagonisti assoluti della soap opera di origini turche Love is in the air, prosegue la sua messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì. Gli spoiler della puntata che occuperà il piccolo schermo italiano il 21 febbraio 2022, raccontano che la signora Deniz Kolcu (Ayşe Akın), dopo aver preso parte in maniera momentanea alle nozze del ricco imprenditore e dell’architetto paesaggista, si vendicherà dopo aver fatto il possibile per fare breccia nel cuore dell'uomo, rivelando alla stampa di aver avuto una tresca clandestina con lui.

Intanto Serkan non saprà cosa lo attende al suo ritorno a Istanbul, visto che mentre si troverà in Italia per trascorrere il suo viaggio di nozze con Eda la banca, a causa di un affare non andato in porto con L’Art Life, disattiverà tutte le carte di credito legate all’azienda. Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) essendo a conoscenza della complicata questione, preferirà informare il novello sposo quando terminerà la sua vacanza.

Anticipazioni Love is in the air, del 21 febbraio: Kerem apprende che Pina non è fidanzata come pensava

Nell'episodio della soap entrata nel cuore di milioni di telespettatori in programmazione su Canale 5 lunedì 21 febbraio a partire dalle ore 16:50 sino alle 17:35 circa, Kerem (Sina Özer) durante i festeggiamenti del matrimonio di Serkan ed Eda farà una scoperta del tutto inaspettata su Pina (Doğa Özüm), tirerà un sospiro di sollievo quando apprenderà che non è fidanzata e di aver frainteso quindi il contenuto di una sua conversazione telefonica, per aver detto tesoro al fratello gemello.

Piril sceglie di informare Serkan del fallimento dell’affare in Quatar dopo la luna di miele, Eda turbata a causa della signora Deniz

Nel contempo dalle anticipazioni si evince che Piril, ancora sconvolta per una telefonata ricevuta nel momento meno opportuno, farà il possibile per nascondere ai novelli sposi, Eda e Serkan, il problema con l’azienda Art Life dovuto al fallimento del progetto in Qatar: dopo l’iniziale indecisione su come gestire tale situazione, la moglie di Engin (Anıl İlter) deciderà di parlare con il facoltoso imprenditore quando ritornerà dalla luna di miele.

Nonostante ciò la vacanza dell'architetto paesaggista è di Serkan verrà turbata da un altro motivo: nello specifico la madre di kiraz (Maya Başol) non la prenderà per niente bene, nell’istante in cui saprà che la signora Deniz ha pubblicato delle false notizie su una presunta liaison amorosa tra lei e il suo sposo. Non resta che attendere, per sapere se Serkan si appresterà a smentire la versione di Deniz.