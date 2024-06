C'è un retroscena da segnalare relativo alla puntata di Un posto al sole andata in onda venerdì 31 maggio. In una delle sequenze, si vede Claudia lamentarsi con Silvia della propria situazione economica. Tralasciando i contenuti del dialogo, c'è un aspetto che ha stupito in molti sui social: la statura di Claudia. Nella scena, infatti, la donna sembra gigantesca rispetto a Silvia e questo ha scatenato una serie di commenti.

I commenti dei fan: 'Silvia è minuscola in confronto a Claudia'

La breve sequenza al Vulcano che ha visto Claudia (Giada Desideri) confrontarsi con Silvia (Luisa Amatucci) ha scatenato i commenti dei fan.

A colpire gli spettatori non sono state tanto le lamentele dell'attrice quanto la differenza in centimetri tra lei e la proprietaria del Vulcano.

Questi alcuni dei commenti: "Quanto è piccolina Silvia vicino a Claudia", "Ammazza quanto è alta Claudia", "Claudia è altissima!", "Ma Silvia è minuscola in confronto a Claudia", "Ma quanto è piccola Silvia? O è grande Claudia?" e ancora "Ma quanto è alta Claudia? Ma la differenza di altezza tra lei e Silvia?".

Il mistero dell'altezza di Claudia

Sul web si trovano diverse risposte diverse in merito alla statura di Giada Desideri, tuttavia andando a prendere la sua agenzia ufficiale, come riferimento, si può notare che alla voce altezza risultano 180 cm.

Un'altezza sicuramente notevole, ma non tale da giustificare una differenza enorme con Silvia. In quella sequenza di può notare che la donna aveva dei tacchi molto alti, inoltre un gioco di inquadrature ha fatto si che la donna sembrasse alta quasi il doppio della sua amica.

Un posto al sole: Claudia sta sfruttando i suoi amici?

Claudia (Giada Desideri) ha avuto un sincero sfogo con Silvia (Luisa Amatucci), rivelando di trovarsi in grandi difficoltà economiche. Non riesce, infatti, a trovare alcun ruolo come attrice e fatica a far quadrare i conti a fine mese. In seguito ha approfittato della situazione per autoinvitarsi a casa dell'amica per un tempo indeterminato.

La donna non ha perso tempo e poche ore dopo è arrivata a Palazzo Palladini. La sensazione è che Claudia resterà per un bel po', anche se Silvia non è sembrata propriamente entusiasta di ospitare la sua amica.

Costa è sempre stata un personaggio per lo più positivo, ma non ha mai esitato a sfruttare le persone a lei vicine. Spesso si è legata a uomini facoltosi più per interesse economico che per altro. Ora che è passato molto tempo, Claudia non è più la giovane donna attraente capace di far cadere tutti gli uomini ai suoi piedi come un tempo. Tuttavia, possiede ancora un indubbio fascino e non disdegna di usare le sue abilità manipolatorie anche con gli amici.

La sensazione è che Guido possa diventare la sua prossima vittima.

Sebbene Del Bue non sia particolarmente ricco, è pur sempre il comandante dei vigili e potrebbe offrire una certa sicurezza economica alla sua amica. Molti spettatori concordano sul fatto che Claudia non nutra nessun interesse reale per l'uomo e che, prima o poi, possa avanzare delle richieste economiche. Non resta che attendere, considerando che Mariella non sembra fidarsi affatto di lei.