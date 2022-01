In Love is in the air arriverà il momento tanto atteso dai telespettatori. Eda e Serkan si sposeranno. Una romantica cerimonia organizzata con lo zampino di Kemal, il vero padre di Bolat. Tutto sembrerà andare per il meglio ma, durante il pranzo di nozze, Piril riceverà una telefonata con la quale la avvertiranno che ci sarà un grosso problema con la Art Life. La donna non dirà nulla a Serkan per non rovinargli il matrimonio.

Serkan vuole chiedere a Eda di sposarlo nelle prossime trame di Love is in the air

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Serkan si deciderà a chiedere la mano di Eda.

L'architetto vorrà darle la proposta e svelerà il suo proposito a Melo. Peccato che la giovane non riesca a mantenere il segreto e riferirà tutto prima ad Ayfer. In men che non si dica tutti verranno a sapere ciò che vorrà fare Serkan, tranne ovviamente Eda. L'architetto borsa fare la proposta di matrimonio alla sua amata al ristorante, ma mentre si starà dirigendo proprio lì, riceverà una telefonata da Kemal. Il padre gli chiederà di raggiungerlo al commissariato dicendogli di essere stato arrestato.

Eda e Serkan diventano marito e moglie, Engin e Melo fanno da testimoni

Dopo la telefonata del padre, Serkan non avrà intenzione di rimandare la serata, ma Eda riuscirà a convincerlo. I due quindi, si dirigeranno verso il commissariato ma prima di arrivare, verranno intercettati da Kiraz.

La bambina inviterà I suoi genitori a seguirla e sarà così che Eda e Serkan si ritroveranno in un parco. Qui Serkan le farà la proposta di matrimonio a cui ovviamente Eda risponderà sì. Si capirà che l'arresto di Kemal sarà stato solo un escamotage, visto che l'uomo sarà presente tra gli invitati. Andrà in scena una romantica cerimonia, dove Eda e Serkan si scambieranno i voti con Engin e Melo che faranno da testimoni.

Piril non dice a Serkan che la Art Life rischia il fallimento

In Love is in the air, l'atmosfera da favola del matrimonio tra Eda e Serkan, potrebbe essere rovinata da una cattiva notizia. Durante il banchetto di nozze, Piril riceverà una telefonata. I telespettatori intuiranno che lei e Engin avranno nascosto a Serkan un grave problema di lavoro.

La Art Life rischierà il fallimento, ma Piril non dirà nulla a Bolat per non rovinargli la festa di matrimonio e la luna di miele che i novelli sposi faranno in Italia. Sarà proprio durante la luna di miele che Eda capirà che c'è qualcosa che non ca, visto che la banca bloccherà le carte di credito dell'azienda. Per scoprire ulteriori dettagli, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con la Serie TV turca che si ricorda, va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 16:50.