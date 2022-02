La soap opera di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapimi), continua a regalare tantissime emozioni al pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano dal 28 febbraio al 4 marzo 2022, raccontano che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) non avrà altra scelta oltre a quella di stravolgere la sua vita dopo aver sposato Eda Yildiz (Hande Erçel), poiché dopo aver venduto le sue azioni dell’Art Life senza consultare la sua amata, e avendo bisogno di un impiego vorrà essere un professore di architettura.

Anticipazioni Love is in the air, al 4 marzo: Serkan abbandona il progetto del porto proposto da Deniz

Negli episodi finali della seconda e ultima stagione dello sceneggiato in programmazione su Canale 5 da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo, la signora Deniz (Ayşe Akın) l’unica persona in grado di salvare il destino dell’Art Life, non mollerà la presa su Serkan, dopo aver fatto credere alla stampa di aver avuto una relazione sentimentale con lui. In particolare la proprietaria dell’hotel di Sole convinta che il facoltoso imprenditore pur avendo convolato da poco a nozze con Eda sia preso da lei, inizierà a corteggiarlo: a causa di ciò, Serkan non ci penserà due volte ad abbandonare il progetto del porto proposto dalla donna.

Il padre della piccola Kiraz (Maya Basol) non essendo ancora a conoscenza della crisi economica che rischia la sua azienda Art Life per via del fallimento improvviso del prestigioso affare in Qatar per cui avevano chiesto un grosso prestito in banca, farà i conti con l’amara verità: le sorti della società saranno più che preoccupanti, visto che si farà il possibile per evitare che l’azienda finisca in bancarotta.

Serkan vuole annunciare che diventerà insegnante alla facoltà di architettura

Serkan non appena saprà della terribile situazione in cui si trova l’Art Life si arrabbierà con la moglie Eda, e i loro amici Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) per non averlo informato subito. A questo punto il ricco imprenditore non rimarrà fermo a guardare, visto che sceglierà di salvare almeno il progetto che Eda stava seguendo durante la loro permanenza in Italia, vendendo le sue quote dell’azienda mentre i genitori di Can (Ahmet Efe Metekoğlu) saranno occupati a licenziare alcuni dipendenti.

Per concludere il figlio di Aydan (Neslihan Yeldan) organizzerà una cena familiare con l'obiettivo di annunciare il suo nuovo mestiere, visto che vorrà far sapere ai suoi parenti che presto eserciterà la sua professione all’università, poiché diventerà insegnante alla facoltà di architettura.