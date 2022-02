Gli episodi de L'amica geniale sta appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella serata di domenica 27 febbraio andranno in onda le ultime due puntate della terza stagione della fiction. Il matrimonio fra Lenù e Pietro non sta vivendo un periodo sereno. A tal proposito, le mancanze di Airota nei confronti di Greco inizieranno a pesare sul rapporto di coppia. Nel frattempo, Serratore tornerà a far parte della vita di Greco. L'incontro fra l'ex compagno di Lila ed Elena sarà proficuo per la signora Airota, perché riuscirà a trovare l'ispirazione per riprendere a scrivere.

L'amica geniale, anticipazioni 27/2: Lenù e Pietro in crisi, torna Nino Serratore

Il matrimonio fra Lenù e Pietro non è iniziato nel migliore dei modi e, fin dall'inizio, Airota non si è mostrato attento alle esigenze di sua moglie. In base alle puntate de L'amica geniale già andate in onda sul piccolo schermo, il professore universitario non ha dedicato molto tempo in famiglia e si è dimostrato poco attento ai bisogni di sua moglie. Mentre il matrimonio di Elena non andrà come sperato, nella vita di Greco si riaffaccerà l'amore della sua gioventù. Infatti, Nino Serratore si presenterà alla porta dei coniugi Airota.

L'amica geniale, trama 27/2: Pietro e Nino vanno d'accordo, Lenù aspetta con ansia Serratore

A quel punto, Pietro e Nino andranno d'accordo, al punto da stringere amicizia. Quando Serratore e Airota si saluteranno, si prometteranno di rivedersi ed Elena non vedrà l'ora di potere rivedere l'ex compagno di Lila. L'incontro con Nino sarà proficuo per Greco, infatti, dopo avere rivisto il suo amore di gioventù, Lenù troverà l'ispirazione per ricominciare a scrivere.

Le anticipazioni delle prossime puntate de L'amica geniale, però, non rivelano che tipo di manoscritto inizierà a comporre la signora Airota.

L'amica geniale puntate 27/2: Pietro non legge il manoscritto di Lenù, a differenza di Serratore

Inoltre, nella puntata finale della terza stagione della fiction di Rai 1. I coniugi Airota conosceranno la famiglia di Serratore.

Inoltre, Nino fornirà i suoi commenti riguardo il manoscritto di Lenù. Nel frattempo, Elena si accorgerà che suo marito Pietro non ha letto ciò che ha scritto e, pertanto, Greco si mostrerà ostile nei confronti del consorte, ma non lo dirà chiaramente, perché porterà avanti la cosa in modo subdolo. Inoltre, il professore reagirà agli attacchi passivi e aggressivi di Serratore. Elena, a quel punto, si accorgerà che i sentimenti per Nino non saranno assopiti. Non resta che attendere la serata di domenica 27 febbraio, per vedere gli episodi finali della terza stagione de L'amica geniale.