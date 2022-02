La soap turca Love is in the air (con protagonisti assoluti i due attori Hande Erçel e Kerem Bürsin) in Italia si avvicina sempre più alla sua conclusione definitiva.

Gli spoiler della puntata che andrà in onda su Canale 5 il 24 febbraio 2022 e riproposta in replica su Mediaset Infinity, raccontano che inizierà a venire a galla la crisi economica dell’azienda Art Life, a seguito del fallimento del progetto in Qatar, nonostante la promessa di Eda Yildiz (Hande Erçel) a Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) di mantenere il silenzio sull’intricata questione.

Ad apprendere ciò che aspetta a Serkan Bolat (Kerem Bürsin) quando tornerà dalla sua luna di miele con la moglie, sarà Ayfer Yildiz (Evrim Doğan).

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 24 febbraio: Piril e Eda tengono nascosto un segreto a Ayfer

Nel 206° episodio di Love is in the air (il cui titolo originale è Sen Çal Kapimi) in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 24 febbraio come di consueto dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, Ayfer non sarà ancora a conoscenza del segreto che Piril e Eda preferiranno tenere per sé.

La zia della giovane sposa - con la sua intromissione - finirà per rovinare il piano delle due amiche: in particolare la signora Yildiz non farà fatica a scoprire i guai finanziari dell’azienda Art Life a causa del fallimento del progetto in Qatar, e che coinvolge personalmente Serkan, il quale è ancora all’oscuro della terribile situazione per volere della moglie.

Ayfer apprende dei guai finanziari dell’Art Life, Serkan ancora all’oscuro della crisi della sua società

Scendendo nel dettaglio Ayfer, in quanto collaboratrice della società, arriverà a scoprire l’amara verità appena revisionerà i conti e consulterà le spese mensili dell'Art Life. A questo punto la zia di Eda e Aydan (Neslihan Yeldan) sceglieranno di ricorrere a un antico metodo adottato dalla nonna di Seyfi (Alican Aytekin) per scacciare via il malocchio.

Inoltre Ayfer si domanderà se non sia il caso di avvisare in fretta Serkan, senza sapere che in realtà Eda e Piril stanno perdendo del tempo appositamente prima di vuotare il sacco con il ricco imprenditore.

Per sapere se Bolat riuscirà a evitare la chiusura della società quando verrà informato dei problemi che essa sta attraversando durante la sua assenza da Istanbul (causa viaggio di nozze) non rimane che attendere le anticipazioni dei prossimi episodi.