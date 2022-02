La serie televisiva di origini turche dal titolo Love is in the air (Sen Cal Kapimi), prosegue la propria messa in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Dalle anticipazioni su ciò che succederà nella puntata in programmazione il 1° marzo 2022, si evince che a catturare l’attenzione questa volta non saranno i due protagonisti principali Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel), ma loro figlia Kiraz Maya Başol). La bambina sarà molto turbata quando apprenderà tramite un dialogo tra la zia Ayfer Yildiz (Evrim Doğan) e sua nonna Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) che rischiano di diventare poveri.

Anticipazioni Love is in the air del 1° marzo: Ayfer dona gli ori della sua famiglia a Aydan

Nel corso dell’episodio della soap opera in onda sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 1° marzo dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa ed è possibile recuperare in streaming, mentre ci sarà la forte crisi dell’azienda Art Life a causa dell’affare del Qatar saltato all’improvviso, Ayfer dimostrerà di essere una donna di cuore.

La signora Yildiz a sorpresa si renderà protagonista di un gesto abbastanza generoso: nello specifico la zia di Eda donerà tutti gli ori di famiglia alla signora Aydan, per consentirle di metterli in vendita insieme ai cavalli e ad altri beni appartenenti però ai Bolat.

La zia di Eda offre delle lezioni di economia domestica a Aydan, la piccola Kiraz fa una richiesta al padre

Inoltre la signora Yildiz vedrà la madre di Serkan in preda alla disperazione totale, temendo di trovarsi a vivere in una condizione disagiata dal punto di vista finanziario, pertanto non rimarrà di ferma a guardare. Ayfer infatti offrirà all'amica Aydan delle lezioni di economia domestica.

La piccola Kiraz dopo aver ascoltato - senza farsi vedere - la conversazione tra le due donne, non nasconderà la sua evidente preoccupazione di fronte alla possibilità che la sua famiglia diventi povera. Il giorno seguente, la bambina avrà un confronto con il padre Serkan arrivando a fargli una richiesta inaspettata, visto che si presenterà da lui con il suo salvadanaio e tra le lacrime gli supplicherà di non vendere per nessun motivo al mondo il suo pony.

Non resta che aspettare i prossimi avvenimenti dello sceneggiato, per scoprire per quanto altro tempo le due amiche Eda e Piril continueranno a nascondere a Serkan le gravi difficoltà economiche che sta attraversando la sua società Art Life.