In Love is in the air nel corso delle puntate in onda dal 28 febbraio al 4 marzo, Serkan scoprirà che l'Art Life è in bancarotta grazie a Kiraz. Eda, a questo punto, confesserà la verità al marito, il quale sarà furioso con lei per averlo tenuto all'oscuro di tutto. Bolat si ritroverà a prendere delle decisioni importanti, tra cui quella di andare a insegnare alla facoltà di Architettura.

Serkan scopre la verità grazie a Kiraz

Aydan sarà disperata all'idea di dover vivere in ristrettezza economica. Ayfer cercherà di darle una mano donandole i suoi ori di famiglia, in modo che la donna possa venderli insieme ai cavalli per recuperare un po' di denaro.

Kiraz ascolterà la conversazione è sarà molto preoccupata. La piccola, credendo che i genitori siano diventati poveri, andrà da Serkan con il suo salvadanaio in cui ci saranno tutti i risparmi. In lacrime la bambina chiederà al padre di non vendere il suo pony. A questo punto Eda si vedrà costretta a confessare i guai finanziari della Art Life al marito.

Serkan furioso con Eda per averlo tenuto all'oscuro della bancarotta

Nelle puntate in onda sino al 4 marzo Serkan sarà furioso con Eda, Piril e Engin per averlo tenuto all'oscuro del fallimento della Art Life. Bolat si ritroverà a dover prendere delle decisioni difficili. Per salvare il progetto in Italia di Eda, senza dirle nulla, venderà le quote della Art Life.

Una mossa che non piacerà a Engin e Piril, che si sentiranno abbandonati da Serkan. La situazione sarà molto complicata e Aydan, sempre più preoccupata per il figlio, chiamerà Piril per avere notizie. Quest'ultima ed Engin metteranno al corrente Eda del fatto che Serkan abbia venduto le quote della Art Life per salvare il suo progetto.

Serkan cambia vita e si dà all'insegnamento: Spoiler Love is in the air

In Love is in the air al centro delle vicende ci sarà ancora la piccola Kiraz. A scuola le assegneranno un compito, quello di girare un video con la sua famiglia, nel quale dovrà chiedere qualcosa che la incuriosisce. Serkan deciderà di girare il filmato durante una cena in cui annuncerà di volersi dedicare all'insegnamento.

Kiraz, durante la serata, farà sua domanda per il compito e chiederà come si fanno i bambini. Domanda che creerà imbarazzo e divertimento in tutti quanti. Dopo aver saputo che il marito vorrà insegnare alla facoltà di architettura, Eda vorrà dargli dei consigli, ma Bolat non la ascolterà. Quando però si accorgerà di non avere appeal sugli studenti, cambierà idea e con i consigli di Eda riuscirà a far breccia nei loro cuori. Questo e molto altro nelle nuove puntate di Love is in the air in onda su Canale 5 dal 28 febbraio al 4 marzo.