La soap opera di origini turche Love is in the air che vede protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin e si sta avvicinando sempre più alla conclusione del suo secondo e ultimo capitolo, continua la propria messa in onda in Italia.

Le anticipazioni della puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 7 febbraio 2022, raccontano che Serkan Bolat come Aydan (Neslihan Yeldan) aveva già previsto non sarà affatto contento quando apprenderà che il suo padre biologico in realtà non è Alptekin (Ahmet Somers) come aveva sempre creduto, ma invece Kemal Özcan (Sinan Albayrak), ossia il primo amore di sua madre e suo compagno attuale.

Spoiler Love is in the air, puntata del 7 febbraio: Eda convince Aydan a essere sincera con Serkan

Nel corso dell’episodio dello sceneggiato Sen Çal Kapimi che i telespettatori italiani vedranno su Canale 5 lunedì 7 febbraio al solito dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, Eda appena verrà a conoscenza che in realtà Serkan è figlio di Kemal, parecchio sconvolta per la scoperta fatta e dopo aver eliminato il messaggio vocale che Aydan aveva mandato all' imprenditore per metterlo al corrente della verità sceglierà di incontrarla di persona.

L’architetta paesaggista durante il confronto con la signora Bolat riuscirà a convincerla a dire come stanno le cose a Serkan faccia a faccia e non per telefono: Aydan ascolterà il consiglio di Eda, visto che durante la colazione farà in modo di riunire il figlio e il suo fidanzato Kemal.

Serkan non reagisce bene alla notizia di essere figlio di Kemal

A questo punto la signora Bolat dopo tanti ripensamenti e non poche difficoltà nel tergiversare sulla delicata questione, troverà finalmente il coraggio di essere sincera sia con Serkan e la sua dolce metà Kemal: la donna dopo aver vuotato il sacco assicurerà al figlio di aver appreso soltanto da pochi giorni che è nato dalla notte di passione che lei in passato ha trascorso con il suo attuale compagno, con cui ha ritrovato la serenità.

Se da una parte Kemal si mostrerà felice di avere una famiglia facendo capire di non voler prendere le distanze, Serkan al contrario avrà una reazione per niente positiva: non avrà alcuna intenzione di instaurare un rapporto con il suo socio Kemal.

Purtroppo Serkan sarà irremovibile, visto che nonostante le continue insistenze della madre Aydan non vorrà affatto saperne di accettare Kemal come padre. A questo punto per sapere se il papà di Kiraz (Maya Başol) cambierà idea, non resta che attendere.