Molti colpi di scena accadranno durante le puntate di Un posto al sole trasmesse dal 7 all'11 febbraio su Rai 3. Gli spoiler della soap opera narrano che Riccardo Crovi deciderà di partire alla volta di Bolzano. Marina Giordano, invece, si metterà di mezzo nella storia tra Roberto Ferri e Lara Martinelli.

Anticipazioni Un posto al sole all'11 febbraio: Riccardo parte alla volta di Bolzano

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate in onda fino all'11 febbraio rivelano che la travagliata storia d'amore tra Riccardo e Rossella sarà protagonista della story-line ambientata nel golfo di Posillipo.

A tal proposito, la giovane dottoressa trascorrerà un periodo molto difficile, costellato da numerosi interrogativi sull'affascinate dottore. La Graziani, infatti, dimostrerà di essere molto gelosa di Crovi, tanto da mettere a repentaglio la loro conoscenza.

Intanto Riccardo prenderà alcuni giorni di libertà dall'ospedale, dove lavora per partire alla volta di Bolzano. Sarà in questo frangente che il bel dottorino deciderà di affrontare una volta per tutte sua moglie Virginia.

Il dottor Crovi vuole la separazione consensuale da Virginia

Nelle prossime puntate di Upas trasmesse dal 7 febbraio, Riccardo cercherà di convincere Virginia ad accettare la separazione consensuale. Un modo per dimostrare sicurezza a Rossella, con la quale ha iniziato una travagliata storia d'amore.

A tal proposito, la figlia di Silvia dovrà fronteggiare un difficile caso in corsia, che metterà a dura prova la sua sensibilità di giovane medico.

La Graziani, infatti, si troverà a curare un suo ex compagno di scuola, giunto al pronto soccorso con violenti dolori addominali. In questo modo, la ragazza scoprirà che il paziente ha un cancro in stato avanzato al pancreas.

Rossella, a questo punto, escogiterà un piano per aiutare il giovane a reagire al brutto male appena scoperto. Una situazione che turberà moltissimo la dottoressa, già in ansia per il futuro della sua storia d'amore. Ed ecco che il dottor Crovi farà il suo ritorno a Napoli, portando cattive notizie.

Marina affronta Lara durante una serata di beneficenza con Roberto

Inoltre, ci sarà spazio per Roberto Ferri, il quale cercherà di riconquistare Marina, approfittando della crisi coniugale con Fabrizio.

Come saprete, i coniugi Rosato sono stati sopraffatti dai problemi del pastificio di famiglia. L'imprenditore, infatti, è caduto in una pericolosa depressione amplificata dall'alcool, tanto da arrivare a compiere un gesto inconsulto dopo aver picchiato la Giordano.

Dalle trame della soap opera si evince che la donna continuerà a fare i conti con i problemi coniugali irrisolti. Inoltre, dovrà fronteggiare Lara, l'eterna rivale, che farà la graziosa con Roberto durante un evento di beneficenza a cui parteciperanno entrambe.

In questo frangente, Marina dimostrerà di provare ancora qualcosa per l'ex marito. All'inizio, la donna ricambierà inaspettatamente i sentimenti del padre di Filippo, se un imprevisto non fosse dietro l'angolo. Ferri sarà colto alla sprovvista da un brusco cambiamento di rotta della Giordano, decisa a compiere una scelta assai difficile.