Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', che racconta il romantico e passionale amore fra l'architetto paesaggista Eda Yildiz e l'imprenditore Serkan Bolat, nella Istanbul dei giorni nostri. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 28 febbraio al 4 marzo 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle avances di Deniz a Serkan, sui problemi economici dell'Art Life, sul nuovo lavoro di Serkan e sul bacio fra Melo e Burak.

Serkan fa saltare il progetto del porto

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che la signora Deniz si convincerà che Serkan si sia infatuato di lei e non esiterà a fargli delle avances molto esplicite nel corso della cena organizzata per discutere sull'attuazione del progetto riguardante il porto di Istanbul. Serkan sarà molto infastidito dal comportamento della donna e lascerà anticipatamente la cena, dandole il benservito. Saltato il progetto del porto, il destino dell'Art Life sarà fortemente a rischio, particolare di cui Bolat non è ancora al corrente. I problemi economici dell'azienda daranno il via ad una serie di telefonate tra le famiglie di Eda e Serkan. Alla fine, Ayfer deciderà di donare tutti i monili più preziosi della sua famiglia ad Aydan in modo che quest'ultima possa venderli insieme ai cavalli e ad altri possedimenti della famiglia Bolat.

Kiraz non vuole cedere il suo pony

Rendendosi conto che Aydan non è capace di condurre una vita in ristrettezze economiche, Ayfer si offrirà di darle lezioni di economia domestica. Kiraz ascolterà le conversazioni dei suoi parenti e correrà dal padre per offrirgli i pochi soldi contenuti nel suo salvadanaio nella speranza di impedire la vendita del suo pony.

In questo modo, Serkan scoprirà tutta la verità sulle difficoltà economiche della sua azienda. Infuriato, il giovane si scaglierà contro Eda, Engin e Piril, per poi decidere di vendere le sue quote dell'azienda per salvare il progetto della moglie in Italia. Kiraz chiederà ai suoi genitori un fratellino o una sorellina. Nel tentativo di svolgere un compito assegnato alla bambina a scuola, Serkan organizzerà una cena per comunicare alle persone che ama di aver deciso di diventare un insegnante della facoltà di architettura.

Eda si offrirà di dargli dei consigli su come affrontare il nuovo lavoro anche se lui non avrà nessuna intenzione di ascoltarla. Nel corso del primo giorno di lavoro, Bolat si renderà conto che i suoi studenti sono più incuriositi dalla sua fama che da ciò che lui potrebbe insegnare loro. Per questo motivo, Serkan si affiderà ad Eda che lo aiuterà a trasmettere ai suoi studenti l'amore per l'architettura. Poco dopo, infatti, i ragazzi della facoltà inviteranno Serkan ad una festa. Per partecipare all'evento, Eda chiederà a Melo di fare da babysitter a Kiraz, senza sapere che quest'ultima ha baciato Burak. Per questo motivo, sarà la coppia a badare alla bambina.