Nella soap opera Love is in the air prossimamente la piccola Kiraz farà un gesto commovente verso il padre, donandogli il salvadanaio con i suoi risparmi credendo che abbia problemi di denaro. Peccato che Serkan sia ancora all'oscuro dei problemi economici della Art Life. Sarà proprio grazie a questo gesto della bambina, che Eda dovrà raccontare al marito la verità sul fallimento dell'azienda.

Serkan all'oscuro del fallimento della Art Life

La felicità per le nozze tra Eda e Serkan lascerà ben presto spazio a nuovi problemi per la coppia. In Love is in the air infatti, proprio durante la luna di miele, Eda scoprirà che la Art Life starà fallendo.

Inizialmente, la donna deciderà di non dire nulla a Serkan e farà in modo di interrompere il viaggio di nozze, facendo ritorno anticipatamente a Instanbul. Per evitare la bancarotta, Eda e Piril, convinceranno l'ignaro Serkan a trovare un accordo con Deniz per un nuovo progetto. Peccato che Serkan manderà a monte l'affare, non sapendo che quella poteva essere l'ultima occasione per salvare la Art Life.

Kiraz dona il salvadanaio con i suoi risparmi a Serkan

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Eda non saprà più cosa fare e soprattutto non saprà come fire la verità al marito. A un certo punto, la piccola Kiraz sentirà per caso una conversazione tra la nonna Aydan e Ayfer e capirà che i suoi genitori non avranno più soldi.

Per questo, la piccola per rendersi utile, deciderà di regalare a Serkan il suo salvadanaio, dove ci saranno tutti i suoi risparmi. Kiraz nel consegnare i soldi al padre, preciserà di aver saputo che hanno problemi di denaro. Parole che porteranno Eda a raccontare finalmente la verità a Serkan.

Grazie a Kiraz Serkan scopre che la Art Life è in bancarotta

Con un po' di ritardo, Serkan verrà a sapere ciò che sta succedendo. Accantonata l’iniziale arrabbiatura, che lo porterà a discutere anche con Engin e Piril per avergli nascosto tutto quanto, Serkan tenterà di trovare una soluzione, ma ogni tentativo sarà vano. La Art Life ormai, pare destinata al fallimento.

Eda a questo punto, proporrà al marito di mettere mano al denaro versato sul suo conto cinque anni prima, quando aveva ceduto le quote della Art Life.

Bolat però non ne vorrà sapere e dirà a Eda che quel denaro servirà per farà dare un futuro alla piccola Kiraz e pertanto non andrà toccato. Resterà solo da capire come Serkan deciderà di muoversi e soprattutto se riuscirà a salvare la Art Life.

Per restare aggiornati su ciò he succede nella Serie TV turca, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 16:50 circa. Per rivedere invece le puntate già trasmesse basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.