Lunedì 21 febbraio, su Canale 5, è stata trasmessa la 43^ puntata del GFVip. Il giorno seguente, a Mattino 5, Maria Monsè è intervenuta per commentare quanto accaduto al Reality Show. Senza peli sulla lingua, la 48enne ha attaccato duramente le donne della casa più spiata d'Italia accusandole di essere incoerenti.

Lo sfogo dell'ex gieffina

Nella puntata di Mattino 5, trasmessa martedì 22 febbraio, Federica Panicucci ha commentato con il suo parterre di ospiti quanto accaduto nella 43^ puntata del GFVip. Prima di chiudere la trasmissione, la conduttrice ha parlato dello scontro avvenuto in diretta tra Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro.

A tal proposito, ha chiesto la parola Maria Monsè. L'ex concorrente del reality show ha sparato a zero sulle ex compagne d'avventura: "Sono stufa di questa falsità nella casa". Poi, la diretta interessata ha aggiunto: "Specialmente le donne, sono una più falsa dell'altra". Secondo al giudizio della 48enne siciliana, Katia non avrebbe fatto altro che dire la verità sull'atteggiamento di Manila.

Secondo quanto detto da Monsè, l'ex Miss Italia si è comportata allo stesso modo nei suoi confronti.

La stoccata a Nazzaro

All'interno della casa di Cinecittà, Manila Nazzaro è spesso finita al centro delle polemiche. Secondo alcuni "vipponi", la 44enne sarebbe falsa. Secondo altri, Nazzaro sarebbe una persona trasparente e senza maschere.

A Mattino 5, Maria Monsè ha condiviso le parole di Katia Ricciarelli: "Manila è quella che è...Anche a me ha fatto la stessa cosa". L'ex gieffina ha spiegato che all'interno della casa, Nazzaro si mostrava sempre dolce e gentile nei suoi confronti. Al momento delle nomination, però, faceva sempre il suo nome. Dunque, Maria ha sbottato con l'ex coinquilina pugliese: "È incoerente".

'Soleil ha un animo sensibile'

Mentre Maria Monsè sembra avere le idee chiare sulla maggior parte delle ex coinquiline del GFVip, Soleil Sorge è entrata nelle sue grazie. L'ex concorrente nel salotto di Mattino 5 ha speso parole al miele per la 27enne italo-americana: "Soleil ha un animo sensibile". La 48enne ha precisato di averla conosciuta molto bene in quelle poche settimane di permanenza nella casa più spiata d'Italia.

A detta di Monsè, Sorge sarebbe umanamente una delle persone in assoluto più vere. Nonostante gli elogi dell'ex gieffina, gli ospiti presenti in studio hanno storto il naso. In particolare, Raffaello Tonon ha ammesso di non vedere nulla di vero in Soleil. In merito al triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, il nobile si è detto sicuro che Sorge non sia una vittima ma una complice attiva del teatrino.