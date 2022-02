Ieri sera, 21 febbraio 2022, è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Come sempre la puntata non ha risparmiato colpi di scena e oltre al triangolo amoroso tra Alex, Soleil e Delia, oltre alle varie sorprese e al verdetto del televoto, il vero colpo di scena è avvenuto durante le nomination. Soleil ha infatti nominato il suo amico Davide Silvestri, quest’ultimo ha poi sbottato contro Sorge, deciso a prendere definitivamente le distanze dalla influencer.

GF Vip, Davide contro Soleil

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Alfonso ha fatto vedere a Soleil alcuni confessionali di Davide nei quali la criticava duramente per quel bacio scambiatosi con Delia.

Al momento delle nomination, Sorge ha stupito tutti, dicendo di voler nominare Davide in quanto non le piace il gioco che sta facendo, dove si espone quando non dovrebbe e invece rimane in silenzio quando dovrebbe parlare e dire la sua opinione. La influencer ha poi confessato di esserci rimasta molto male per il confessionale dove Davide la criticava e le parlava alle spalle.

Lo sfogo di Soleil non si è placato ed è continuato dicendo che entrambi sono sempre stati chiari e sinceri l’uno con l'altro, e nelle ultime settimane ha visto Davide sempre più lontano, timoroso persino di guardarla in faccia, e ha confessato che si aspettava un chiarimento anziché far finta di nulla. Ad ogni modo queste parole non sono andate giù all’attore Davide Silvestri, il quale ha duramente replicato contro Sorge dicendo: ”In realtà mi aspettavo questa nomination.

L’avevo previsto perché si sa che lei è più furba di quello che potete pensare. Penso che sei una persona incoerente e tutto quello che fai è una delusione. Tu non sei una mia amica. Hai fatto un grande teatrino, hai detto di voler andare fuori dai giochi e ti metti a baciare Delia. Ti ho difesa in passato, non lo farò mai più, con me hai chiuso”.

Davide dopo la nomination si scaglia contro Soleil e si sfoga con Giucas

Dopo il momento nomination, i due hanno continuato a scontrarsi; Davide si è infatti avvicinato alla donna, per provocarla dicendole: ”Adesso ci divertiamo”, e Soleil, ha subito replicato dicendo che era ora che il vero Davide venisse fuori, perché stava iniziando ad annoiarla.

Il giovane attore si è poi recato da Giucas dopo la diretta dicendo: ”Sono felice mi abbia nominato, perché ho capito che non è un’amica sincera. Avevo la sensazione che mi nominasse, lei vuole arrivare in finale e usa strategie, poi accusa gli altri di farlo. Io non sono come lei, non faccio figure orrende in televisione”.

Pare dunque che l’amicizia tra i due vipponi del Grande Fratello Vip sia giunta definitivamente alla fine.