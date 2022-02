Mina Settembre 2 sta per tornare in onda su Rai 1. Le prime anticipazioni sulla fiction con Serena Rossi rivelano che in queste settimane sono cominciate le riprese della seconda stagione e ancora una volta Gelsomina sarà la protagonista indiscussa.

Alle prese con la sua difficile scelta sentimentale, Gelsomina in questo nuovo capitolo potrà contare anche sulla presenza di nuovi personaggi, tra cui quello interpretato da Fabio Fulco, che quest'anno ha debuttato nel cast de Il Paradiso delle signore 6.

Le prime nuove anticipazioni su Mina Settembre 2 con Serena Rossi

Dopo il grande successo della prima stagione de La Sposa, che ha chiuso il suo ciclo di appuntamenti con ben sette milioni di spettatori, ecco che Serena Rossi è tornata di nuovo sul set di Mina Settembre, la fortunata fiction del prime time di Rai 1, che ha ottenuto dei risultati d'ascolto eccezionali con la prima stagione.

Le prime anticipazioni su quello che succederà in questo secondo capitolo sono state fornite da Serena Rossi che, in una recente intervista, ha svelato che si tornerà a parlare del rapporto tra Mina e i suoi due uomini, Claudio e Domenico.

L'assistente sociale, al termine della passata stagione, si era ritrovata divisa tra il suo ex marito interpretato da Giorgio Pasotti e il nuovo fidanzato Domenico, interpretato dall'attore Giuseppe Zeno.

Nelle seconda stagione Mina sarà divisa ancora tra Domenico e Claudio

Mina, in questa seconda stagione della fiction, dovrà decidere che strada intraprendere e, soprattutto, con quale dei due uomini proseguire il suo percorso di vita.

In attesa di scoprire quella che sarà la scelta finale tra Claudio e Domenico, le anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che ci saranno delle novità anche per quanto riguarda il cast.

In questa seconda stagione, infatti, ci saranno delle new entry che non passeranno inosservate. Una di queste porta il nome di Fabio Fulco, l'attore che quest'anno è entrato a far parte del cast de Il Paradiso delle signore 6.

Fabio Fulco de Il Paradiso delle signore nel cast di Mina Settembre 2

Nella soap opera pomeridiana di Rai 1, Fulco veste i panni di Ferdinando Torrebruna ed è stato proprio lui ad anticipare che sarà presente anche nel cast della seconda stagione di Mina Settembre, ma senza svelare ulteriori dettagli su quello che sarà il suo ruolo nella fiction.

Fabio Fulco non sarà l'unica new entry nel cast di Mina Settembre 2, dato che in queste nuove puntate ci sarà spazio anche per l'arrivo di un altro personaggio inedito.

Marisa Laurito infatti, in una delle ultime interviste, ha spoilerato che ci sarà anche lei nel cast di questa seconda stagione e vestirà i panni di una zia di Gelsomina.