La terza serata del Festival di Sanremo vedrà salire sul palco dell'Ariston nelle vesti co conduttrice Drucilla Foer. Ma chi è? Si domanderà qualcuno. Si tratta di un personaggio di fantasia ideato da Gianluca Gori, diventato celebre prima sul web e poi a teatro e in TV.

Drusilla Foer co-conduttrice a Sanremo 2022: chi è

Dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini, nella terza serata del Festival di Sanremo, Amadeus sarà affiancato da Drucilla Foer. Giovedì 3 febbraio in prima serata su Rai 1, i telespettatori vedranno quindi il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2022 in compagnia del personaggio di fantasia creato da Gianluca Gori.

Sarà Drucilla Foer la co conduttrice di questa terza serata ma molti non sanno molto di questo personaggio. Drucilla Foer è una nobildonna Toscana, famosa per la sua vanità. Icona del web, è popolare per il suo modo irriverente ma al contempo elegante di far notare le cose che non le piacciono. Di certo ha un carattere ribelle e anticonformista e forse è anche questo il segreto del suo successo.

Chi è Gianluca Gori, l'ideatore di Drucilla Foer

Drucilla Foer non si definisce una showgirl ma un'anziana soubrette. Ha lavorato anche come attrice al cinema e in teatro ed è anche cantante. Il grande pubblico l'ha conosciuta soprattutto grazie alla sua partecipazione come giudice a Strafactor, costola del più celebre X Factor.

Come già accennato, Drucilla, Foer è un personaggio creato da Gianluca Gori. 54 anni, Gianluca è fotografo, cantante, attore e performer. L'idea di creare Drucilla l'ha avuta nel 2012 e, almeno inizialmente, usava per il suo personaggio il suo stesso cognome. Solo successivamente ha pensato bene di cambiarlo in Foer. Indubbiamente quello di Drusilla è la sua creazione migliore, un personaggio che interpreta, ma che vive di vita propria.

Drucilla Foer al fianco di Amadeus oggi 3 febbraio

Drucilla ha un suo profilo Instagram che aggiorna costantemente. Della sua vita privata si sa molto poco. Le uniche informazioni fanno sapere che è stata sposata due volte. La prima con un texano, la seconda con un ricco signore belga, un certo Hervé Foer. Il secondo marito è morto prematuramente lasciandola vedova.

Per quanto riguarda la sua famiglia, si sa che Drucilla è molto legata, a due nipoti, Ginevra e Giacomo. Per scoprire tutto il suo talento, non resta che vederla sul palco dell'Ariston oggi 3 febbraio. Lei sarà la co conduttrice del Festival e forse proprio a lei toccherà presentare uno degli ospiti della serata, tra i quali ci saranno Roberto Saviano e Cesare Cremonini. L'appuntamento con l'alter ego di Gianluca Gori è su Rai 1 a partire dalle 20:45 circa.