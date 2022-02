Giovedì 3 febbraio, su Rai1, verrà trasmessa la terza serata del Festival di Sanremo. Come di consueto, in conferenza stampa è stata svelata la scaletta. Tra gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston, ci sarà Roberto Saviano. Per quanto riguarda la promozione delle serie tv Rai, ci sarà Anna Valle mentre affiancherà Amadeus nella conduzione Drusilla Foer.

Uscita dei cantanti in gara

In occasione della terza serata del Festival di Sanremo, si esibiranno tutti e 25 i cantanti in gara. A partire dal 3 febbraio, i big verranno sottoposti anche al giudizio del televoto.

Dunque, ogni artista è associato a un codice.

I primi cinque cantanti a salire sul palco dell'Ariston sono: Achille Lauro con Domenica, Aka7evn con il brano Perfetta così, Ana Mena con Duecentomila ore, Dargen D'Amico con il brano Dove si balla e ditonellapiaga con Rettore con il brano Chimica.

A seguire: Elisa con O forse sei tu, Emma con il brano Ogni volta è così, Fabrizio Moro con Sei tu, Gianni Morandi con Apri tutte le porte, Giovanni Truppi con la canzone Tuo padre, mia madre, Lucia, Giusy Ferreri con Miele, Highsnob e Hu con il brano Abbi cura di te, Irama con il testo Ovunque sarai, Iva Zanicchi canta Voglio amarti, La Rappresentante di Lista Ciao ciao e Le Vibrazioni Tantissimo.

La lista dei cantanti in gara alla kermesse si conclude con l'esibizione di: Mahmood e Blanco con la canzone Brividi, Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare, Matteo Romano con Virale, Michele Bravi con la canzone Inverno dei fiori, Noemi con Ti amo non lo so dire, Rkomi con il brano Insuperabile, Sangiovanni con Farfalle, Tananai con Sesso occasionale.

Infine, Yuman chiude la terza serata con il brano Ora e qui.

Cesare Cremonini ospite della serata

In conferenza stampa, Amadeus ha annunciato anche gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston. Il conduttore si è detto felice per l'arrivo di Roberto Saviano, in quanto è a conoscenza dell'intervento che farà. Il presentatore ha spiegato che lo scrittore porterà qualcosa di "potente" relativo a un fatto di cronaca molto importante.

Ad affiancare Amadeus nella terza serata, ci sarà Drusilla Foer. La diretta interessata in conferenza, si è detta onorata per essere stata chiamata a Sanremo. Inoltre, Drusilla ha commentato con ironia: "Finalmente posso indossare otto vestiti in una sera".

Tra gli ospiti di giovedì 3 febbraio, ci sarà anche Cesare Cremonini.

L'artista bolognese porterà in scena un medley dei brani più celebri. Infine, arriverà all'Ariston anche Anna Valle. L'attrice ed Miss Italia parlerà della nuova serie tv "Lea un nuovo giorno" in onda sulla rete ammiraglia.