Giovedì 3 febbraio, su Rai1, è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo. Amadeus (conduttore e direttore artistico della kermesse) è stato affiancato da un'altra madrina d'eccezione: Drusilla Foer. Quest'ultima è stata protagonista di uno scambio di battute con Iva Zanicchi: secondo il pubblico social, la cantante veneta avrebbe commesso uno scivolone.

L'accaduto

Amadeus per annunciare l'arrivo di Iva Zanicchi sul palco dell'Ariston ha voluto con sé Drusilla. Una volta arrivata, la cantante ha esordito con una battuta ironica nei confronti della madrina della terza serata: "Quanto sei alta".

Drusilla ha prontamente replicato: "Parecchio più di te...".

Il siparietto è proseguito con la cantante che ha chiosato: "Ma hai anche altre cose più di me". Anziché glissare, Foer ha risposto: "Sono colta". Non è chiaro se Iva Zanicchia abbia voluto dire qualcosa con un doppio senso oppure sia caduta in uno scivolone involontario. Tuttavia, la "valletta" della serata di Sanremo 2022 ha preferito non scendere nei dettagli.

Il commento di alcuni telespettatori

Lo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi non è passato inosservato al popolo del web. Su Twitter, alcuni utenti hanno espresso un commento negativo sulla "Tigre di Lingonchio". Secondo la maggior parte delle persone, la cantante avrebbe fatto un'uscita di cattiva gusto nei confronti della madrina.

Trai vari commenti, c'è anche chi ha fatto un plauso a Drusilla Foer per non essere caduta nel tranello. Infine, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di Zanicchi spiegando che la sua non era una battuta a doppio senso. I presenti all'Ariston invece, sono apparsi piuttosto divertiti dal siparietto.

La versione di Zanicchi

Intervenuta ai microfoni di Adnkronos, Iva Zanicchi ha fatto chiarezza sulla sua posizione. La cantante ha spiegato che si è trattato di un equivoco, in quanto lei e l'attrice hanno un rapporto di amicizia che dura da anni: "Se vi faccio vedere i messaggini, c'è troppa stima e affetto". Dunque, il "caso Zanicchi" è stato subito smontato dalla diretta interessata.

Drusilla Foer ha preferito non commentare l'accaduto. Tuttavia, sul palco dell'Ariston non era apparsa per nulla infastidita dalla frase di Zanicchi. Al contrario, è parsa stare al gioco.

Drusilla commossa per le parole di Michele Bravi

Poco prima, Drusilla Foer è stata protagonista di un altro siparietto con Michele Bravi. L'artista del brano Inverno di fiori si è complimentato per la presenza dell'artista sul palco del Festival di Sanremo. Nel dettaglio, Michele ha confidato di essere felicissimo: "La tua presenza racconta proprio la meritocrazia". Evidentemente commossa in volto, Drusilla ha dato un tenero bacio sulla guancia del cantante e lo ha accarezzato sul volto. Poi, lo ha ringraziato per le belle parole dette sul suo conto.