Jessica continua ad essere rifiutata da Barù nella casa del GF Vip. In queste ultime giornate, la principessina ha dimostrato in tutti i modi il suo sentimento nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca, senza nascondere neppure con gli altri concorrenti che sono in gara con lei, di avere un interesse.

Peccato, però, che la reazione di Barù non sia sempre delle migliori e, anche in queste ultime ore, è apparso infastidito dall'ennesima dimostrazione d'affetto da parte della principessina.

Jessica non nasconde l'interesse per Barù nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, in queste settimane di permanenza all'interno della casa del GF Vip, ci sono stati degli avvicinamenti sospetti tra Jessica e Barù, al punto che i numerosi fan del programma, hanno fatto il tifo per la nascita di questa nuova coppia.

Tra i due, Jessica è sicuramente la persona maggiormente presa e in più occasioni non ha nascosto il suo interesse nei confronti del concorrente.

Tuttavia, quando Jessica prova ad andare un po' oltre nei confronti di Barù, ecco che lui non si fa problemi a respingerla, proprio come è accaduto anche questa mattina.

Barù infastidito dall'abbraccio di Jessica e la 'gela' subito

Al risveglio, Jessica Selassié ha provato ad essere dolce con Barù e si è diretta verso di lui per dargli un abbraccio.

Peccato, però, che la reazione di Barù non sia stata affatto delle migliori: il concorrente è apparso visibilmente infastidito da questa situazione e non si è fatto problemi nel rifiutare Jessica, ammettendo che a lui queste situazioni non piacciono.

"Dai no no, dai", ha esclamato Barù nel momento in cui Jessica andava verso di lui per abbracciarlo, mostrando una certa reticenza e anche un po' di fastidio per l'atteggiamento della principessina Selassié.

'Non mi piacciono queste cose", ha sbottato Barù nei confronti di Jessica al GF Vip

"Non mi piacciono queste cose, di prima mattina poi", ha continuato ancora Barù che non ha rivolto minimamente lo sguardo nei confronti di Jessica, mentre la ragazza lo stringeva e cercava di ricevere un suo abbraccio.

Insomma, ancora una volta, Barù ha ribadito e confermato la sua posizione sul conto della principessina e sembra non essere affatto intenzionato a spingersi oltre nei suoi confronti, nonostante l'avvicinamento sospetto di queste settimane all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Riuscirà Jessica a fare in modo che Barù cambi idea nel corso di queste restanti sei settimane che mancano prima del gran finale di questa seguitissima sesta edizione del Reality Show Mediaset? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.