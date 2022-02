L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda durante il mese di febbraio in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Matteo Ranieri, che si ritroverà nei guai con entrambe le corteggiatrici Denise e Federica.

Spazio poi alle vicende di Ida Platano che, ancora una volta, ha scelto di riprovarci e di rimettersi in gioco proprio come Gemma Galgani.

Matteo bacia Denise, poi lei se ne va: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Matteo sarà protagonista di una nuova esterna "al bacio" con Denise, che sembrerà sancire il ritorno della pace e della tranquillità per questa coppia, dopo il pericolo Armando Incarnato.

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui verrà mandato in onda un fuori-onda dell'ultima registrazione, quando al termine delle riprese, Armando è tornato ad avvicinarsi di nuovo alla pretendente di Matteo.

Ebbene, la reazione di Denise ha spiazzato un po' tutti, dato che la ragazza non ha preso le distanze definitivamente da Armando, ma ha continuato ad essere ambigua.

In studio, quindi, Denise si ritroverà al centro delle polemiche al punto che la ragazza deciderà di lasciare lo studio e quindi di andare via dalla trasmissione, stufa delle critiche e del fatto che sia messa costantemente in discussione.

Federica chiude con Matteo: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Immediata la reazione di Matteo che annuncerà di volerla seguire dietro le quinte per parlarle e farla ragionare ma, questa volta, sarà Maria De Filippi a fermare il tronista.

Le anticipazioni delle nuove puntate di febbraio di Uomini e donne rivelano che la conduttrice proverà a far aprire gli occhi a Matteo, mettendolo al corrente del fatto che questa è la terza volta che Denise si comporta allo stesso modo con Armando.

Insomma la conduttrice farà notare a Matteo che, in questo caso, è lui il tronista e quindi deve tenere in mano le redini della situazione, dato che è Denise che dovrebbe dare delle dimostrazioni al ragazzo e fargli capire di essere realmente interessata a lui e di non accettare provocazioni da parte del cavaliere Armando.

Al tempo stesso, Matteo si ritroverà a dover affrontare anche l'ira di Federica, che non gradirà l'atteggiamento del tronista e annuncerà di voler andare via perché le sta passando la voglia di corteggiarlo.

Ida ci riprova con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Federica andrà via dalla trasmissione e Matteo, dopo aver perso entrambe le due ragazze, deciderà di seguire Federica.

E poi ancora, gli spoiler di queste nuove puntate di Uomini e donne che saranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Ida Platano che deciderà di rimettersi in gioco e quindi di riprovarci con il cavaliere Alessandro.

Spazio anche alle vicende di Gemma Galgani che si rimetterà in gioco con un nuovo cavaliere presente nel parterre del trono over. Riuscirà, questa volta, la dama torinese del programma di Maria De Filippi a trovare la persona giusta con la quale pensare di intraprendere un percorso fuori dagli studi tv?

Maria De Filippi si conferma leader indiscussa con U&D

Insomma anche il mese di febbraio si preannuncia decisamente scoppiettante per tutti i fan di Uomini e donne, che continua a macinare ottimi ascolti nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, con una media di spettatori che sfiora costantemente i tre milioni al giorno e quasi il 23% di share.

Numeri che rendono la De Filippi la regina indiscussa della fascia pomeridiana, in grado di stravincere sulla concorrenza e garantendo alla rete ammiraglia del Biscione la leadership sulla fascia pomeridiana.