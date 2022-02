Cristiano Malgioglio ha espresso il suo giudizio sui brani in gara alla 72^ edizione del Festival di Sanremo. Secondo il paroliere, le canzoni portate all'Ariston non hanno colpito particolarmente.

Il commento del paroliere

Malgioglio ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. A poche ore dalla seconda puntata del Festival, il paroliere ha espresso un parere sulle prime 12 canzoni in gara. Il 76enne ha ammesso di essere rimasto molto colpito dall'arrivo del tennista Matteo Berrettini. Il diretto interessato ha ironizzato: "Non ho capito più niente".

In merito ai brani portati in gara, Cristiano Malgioglio ha ammesso: "Le canzoni? Allora ci sono stati dei pezzi...bellissimi non te lo posso dire". Secondo l'opinionista de La Vita in Diretta, le canzoni belle sono altre. Tuttavia, il 76enne ha speso parole di stima per il brano di Massimo Ranieri: "Mi ha dato un'emozione enorme". Malgioglio ha sostenuto di avere trovato sul volto del cantautore napoletano una sensualità d'altri tempi, anche se ha avuto delle imperfezioni. Sulla base di quanto dichiarato, Cristiano ha confidato che Ranieri per lui è stato straordinario.

Un giudizio positivo è stato speso anche su Gianni Morandi: "La bellezza di questi due grandi artisti è che la voce è rimasta la stessa di quando erano giovani".

La stoccata su Ana Mena

Nel corso del suo intervento a La Vita in Diretta, Cristiano Malgioglio ha espresso un commento negativo su Ana Mena e Achille Lauro. Per quanto riguarda la cantante iberica con il brano Duecentomila ora, il paroliere non ha usato mezzi termini: "Non mi è piaciuta. La sua è una canzonetta d'estate". Al contrario, Malgioglio ha sostenuto che se quel brano fosse stato cantato da Maria Nazionale avrebbe avuto un altro effetto.

Nella classifica generale, la canzone si Ana Mena si è posizionata al 25^ posto. In occasione della serata delle cover, l'artista iberica porterà un medley accompagnata da Rocco Hunt.

Achille Lauro bocciato da Malgioglio

In merito all'artista romano, Malgioglio ha ammesso di essere sempre stato trasgressivo. Dunque, il problema di Achille Lauro non è certo quello.

Il 76enne ha rivelato di avere delle grandi aspettative su Lauro: "Ci ha abituato a cambiare immagine ed essere particolare". A quanto pare al paroliere non è piaciuto neanche il brano Domenica: "Mi sarebbe piaciuto vederlo con una grande canzone".

Il brano Domenica di Achille Lauro si è posizionato al 16^ posto della classifica generale ed è stato attaccato dal cardinale Ravasi. L'artista romano nella serata delle cover si esibirà con Loredana Bertè sulle note di Sei bellissima.