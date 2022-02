Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima dal 7 al 12 febbraio su Canale 5, ci saranno diverse novità. In particolare, Aurelio vorrà avere una conoscenza intima con Genoveva. Quest'ultima però farà capire al messicano che sarà interessata solo a fare affari insieme. Intanto, Lolita sarà in fin di vita e le resteranno pochi giorni da vivere, ma i Palacios preferiranno non dirle nulla. Intanto, Antonito non si darà per vinto e contatterà un luminare il cui nome è Ramos per convincerlo a visitare sua moglie.

Aurelio vorrà avere una conoscenza più intima con Genoveva

Nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima, I Palacios non diranno a Lolita che avrà solo qualche giorno di vita. Questo perché vedranno che la ragazza sarà in forze e crederà di essere sulla via della guarigione.

Natalia soffrirà perché Antonito la disprezza e si sfogherà con Anabel. Quest'ultima, intanto, affronterà Susana che di tutta risposta vorrà dare una lezione alla messicana.

Poco dopo, Genoveva inviterà Aurelio a casa sua e Fabiana vedrà da lontano l’intesa tra i due. Durante la cena, il messicano lascerà intendere alla donna di volere una conoscenza più intima con lei,ma Salmeron vorrà parlare solo d'affari con lui.

Bellita uscirà di casa perché penserà che il suo stalker sia in Patagonia, ma in realtà l'uomo sarà ad Acacias 38. Nel frattempo, Aurelio e Antonito avranno un duro scontro per strada.

Lo stalker di Bellita attaccherà la donna per strada

Lolita verrà dimessa dall’ospedale e il suo ritorno a casa provocherà una grande agitazione sia in lei che nel marito.

Inoltre, la donna chiederà del tempo ad Antonito perché la ferita del tradimento è ancora aperta. Nel frattempo, Palacios contatterà un medico esperto in malattie del sangue per vedere se sia in grado di aiutare sua moglie.

Bellita uscirà di casa per fare una passeggiata con Rosina e Susana, ma subito dopo le donne verranno aggredite dallo stalker della cantante.

Genoveva si presenterà a casa di don Marcos e vorrà guadagnarsi la sua fiducia, in virtù di possibili affari nel prossimo futuro.

Poco dopo, Aurelio e Natalia vorranno entrare nelle grazie di Salmeron, la quale vorrà stringere un’alleanza con i due fratelli. Nel frattempo, Bellita riceverà notizia dell'arresto del suo stalker, ma nonostante ciò non vorrà più uscire di casa.

Antonito convincerà un luminare a venire ad Acacias 38 per visitare Lolita

Intanto, Lolita si sentirà nuovamente male e Casilda si preoccuperà molto e per questo andrà segretamente a parlare con Ramon e Carmen. I due confideranno alla domestica che a Lolita resta poco da tempo da vivere.

Nel mentre Antonito convincerà il dottor Ramos a recarsi ad Acacias 38 per studiare il caso della moglie, anche se il luminare nutrirà poche speranze.

Palacios dirà a Ramon che in Germania stanno sperimentando una terapia per la malattia da cui è affetta sua moglie. Nel frattempo, Lolita vedrà suo marito molto preoccupato per lei e allo stesso tempo premuroso e per questo abbasserà la guardia e si lascerà coccolare dall'uomo.