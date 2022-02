Proseguono le puntate di Beautiful e le anticipazioni della settimana dal 7 al 12 febbraio 2022 vedono diverse novità interessanti. Thomas versa in condizioni critiche dopo il collasso dovuto all'edema al cervello. Dopo essere stato sottoposto a una delicata operazione, tutta la sua famiglia prega affinché possa svegliarsi e non riportare conseguenze permanenti. In sala d'attesa c'è anche tempo per parlare di segreti e verità mai dette che, se venissero a galla, cambierebbero ogni equilibrio. Liam ha appurato che Hope non lo ha tradito, l'ha scambiata per il manichino che tanto ossessionava Thomas.

Dunque, l'unico e vero traditore è lui. Anche Steffy è venuta a conoscenza della reale dinamica dei fatti, rimanendone sconvolta. Le conseguenze di quella notte di passione tra Liam e Steffy saranno imprevedibili e non solo legate a un momento di debolezza. Nel frattempo, Eric non riesce proprio a perdonare Quinn, rea di aver voluto con tutte le sue forze la distruzione del matrimonio di Ridge e Brooke. Le cose, però, cambieranno nel corso di questa settimana di programmazione.

Beautiful, trame italiane prossima settimana: Thomas si risveglia

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 7 al 12 febbraio, Finn comunicherà alla famiglia Forrester che Thomas si sta lentamente risvegliando dopo l'operazione.

Le sue condizioni sono ancora critiche, ma non è più in pericolo di vita.

Ridge si chiede se le allucinazioni e i deliri del figlio siano una conseguenza del trauma cranico. Finn non ha una risposta certa, ma lo rassicura sul fatto che Thomas si riprenderà.

Attenzione a questo passaggio: nei prossimi episodi di Beautiful, Thomas non smetterà di essere ossessionato da Hope ma farà credere a tutti il contrario, con la scusa che la sua operazione ha risolto i gravi problemi psichiatrici e neurologici che lo affliggevano.

La situazione sfuggirà dunque al controllo molto presto, con tremende conseguenze.

Steffy e Liam fanno un patto

Liam si sente in colpa per il tradimento ai danni della moglie. Non solo ha fatto l'amore con Steffy, ma ha anche creduto che Hope gli voltasse le spalle con il suo peggior nemico. I sensi di colpa lo assaliranno, tanto da essere pronto a confessare tutto.

Tuttavia, Steffy non vorrà che la sua relazione con Finn vada in pezzi una volta che la verità verrà a galla. Proprio per questo motivo, implorerà Liam di non parlare. I due faranno un patto basato sul silenzio: Hope e Finnegann non dovranno mai venire a sapere di quella notte.

Eric perdona Quinn: anticipazioni settimanali Beautiful

Una inaspettata riconciliazione nelle puntate di Beautiful dal 7 al 12 febbraio: Quinn andrà da Eric per scusarsi ma, questa volta, sarà Forrester a sorprenderla.

Ebbene sì, Eric dirà a Quinn di aver sbagliato a essere così severo con lei e, dopo un passionale bacio, i due si riconcilieranno.