Proseguono le trame di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica. Le anticipazioni settimanali dal 13 al 19 febbraio 2022 raccontano che Ariane prenderà una decisione improvvisa e dolorosa, ancora all'oscuro del piano di Christoph ai suoi danni. Ormai la sua vita non ha più senso, e la sofferenza la schiaccia sempre di più.

Brutte notizie per Benni, che viene licenziato in tronco da Robert, con grande disperazione di Cornelia. Nel frattempo, Christoph spera che Selina possa finalmente chiudere con il passato e così la spinge a denunciare Erik alle autorità.

Peccato che Von Thalheim abbia fatto una promessa a Florian e che anche la stessa Selina non sia d'accordo. In fondo, Erik è l'unica fonte di gioia per Ariane, che ha un disperato bisogno della sua vicinanza.

Tempesta d'amore anticipazioni settimanali: Rosalie contro Michael

Da qualche tempo, Michael è in ansia per Rosalie. Vedendola estremamente provata per il troppo carico di lavoro, ha pensato di venirle incontro presenziando ad un appuntamento al posto suo, ma causando - sebbene involontariamente - un danno che l'ha messa in seri guai.

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, Michael proverà a rimediare al suo scivolone, ma finirà per peggiorare ancora di più la situazione. Tutta questa tensione non farà altro che innescare un clima di tensione nella coppia.

Sarà Andrè a suggerire a Rosalie un'idea interessante per riacquistare la sua credibilità.

Intanto, Robert tornerà sui suoi passi e concederà una chance a Benni, che riavrà così il suo posto di lavoro dopo aver superato brillantemente la prova.

Erik e Ariane festeggiano il loro trionfo

Le anticipazioni di Tempesta d'amore della prossima settimana raccontano che Erik si troverà tra due fuochi: da una parte ha promesso a Florian di non denunciare Erik, mentre dall'altra Christoph spinge affinché contatti la polizia, così che Selina possa mettere una pietra sopra a questa brutta storia.

Con grande soddisfazione, Erik e Ariane verranno a sapere che Lars è in possesso della seconda copia della confessione di Vogt: possono stare tranquilli. L'ultimo passo è quello di appropriarsi del cellulare di Florian, un'inezia per loro. Ora Cornelius non ha più alcuna possibilità di dimostrare la sua innocenza.

Proprio quando tutto sembra perduto, ecco che Saalfeld offre una cospicua somma di denaro a Cornelius per scappare lontano e rifarsi una vita: a cosa si deve questo generoso gesto?

Selina è perplessa.

La disperazione di Ariane nelle nuove puntate di Tempesta d'amore

Anche se sarà al settimo cielo per essere riuscita nel suo piano, Ariane dovrà vedersela con i suoi continui malori. In seguito all'ennesimo collasso, chiederà a Erik di aiutarla a morire. Non ricevendo risposta positiva, si ingegnerà per fare tutto da sola.

E così, nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Ariane ruberà dei sonniferi per porre fine alla sua vita. Il suo ultimo respiro sarà sul pontile del lago. Kalemberg morirà sola e disperata? Non resta che attendere i nuovi episodi per vedere come evolveranno le trame.