Ci saranno grandi novità nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica. Le anticipazioni si concentrano su Ariane, ancora all'oscuro del folle piano organizzato alle sue spalle. Kalemberg peggiora ogni giorno di più e non riesce ad accettare il fatto di non essere più la donna forte e volitiva di un tempo. In realtà le sue pessime condizioni di salute sono causate dai farmaci che sta assumendo. Tiene alta l'attenzione anche la complicata storia di Lars, alias Cornelius. Selina avrà il coraggio di rivelare tutto a Christoph?

Nei prossimi episodi la donna si farà forza e preferirà affrontare la realtà smettendo di mentire all'uomo che ama.

Anticipazioni Tempesta d'amore, nuove puntate su Rete 4: Cornelius deluso da Selina

Nei prossimi episodi della soap opera tedesca, Selina si farà coraggio e racconterà a Christoph tutta la verità su Cornelius. Saafeld non la prenderà bene, ma nemmeno "Lars", che si sentirà tradito.

Florian e Maja proveranno a fare da pacieri, ma senza grandi risultati. Dopo aver festeggiato il suo compleanno, Lars avrà modo di confrontarsi con Maja in merito a Erik; se Florian è ancora dell'idea, potrebbe essere arrivato il momento di testimoniare contro di lui.

Ariane tenta di togliersi la vita

Le anticipazioni di Tempesta d'amore svelano che Ariane sarà decisa a togliersi la vita.

In un primo momento chiederà a Erik di aiutarla nella sua ultima disperata azione per non soffrire più. Per lei è impossibile accettare il fatto di sapere di dover morire.

Erik non riuscirà a esaudire l'ultimo desiderio di Ariane e invocherà un miracolo. Kalemberg, però, non cambierà affatto idea e così farà di testa sua.

Ruberà dei potenti sonniferi dallo studio di Michael e, senza farsi vedere da nessuno, ne ingerirà un'importante quantità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mentre i farmaci faranno effetto, scriverà il suo testamento e una lettera d'amore a Erik, che le è stato vicino in questo terribile periodo.

Maja e Florian salvano Ariane, anticipazioni di Tempesta d'amore

I primi ad accorgersi che nello studio di Michael mancano i sonniferi saranno Erik e Selina. I due capiranno subito che Ariane è in pericolo e non perderanno tempo per andare a cercarla.

Come svelano le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, Erik troverà la lettera di Ariane e il suo testamento: è troppo tardi per trovarla viva?

A trovare Ariane in condizioni disperate saranno Maja e Florian. Grazie al loro tempestivo intervento la povera Kalemberg si salverà. Il toccante momento farà riavvicinare i due giovani, ancora innamorati l'una dell'altro.

Ormai Maja e Florian non possono più nascondere i reciproci sentimenti, ma come la prenderà Shirin? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprire come evolveranno le trame.