Arrivano le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore per la settimana dal 6 al 12 febbraio 2022. Tempo di segreti che verranno alla luce nei prossimi episodi della soap opera in onda su Rete 4. Selina, stanca di mentire, sarà pronta a raccontare la verità a Christoph, ma quest'ultimo la precederà. Sarà infatti lo stesso Saafeld a venire a sapere chi è in realtà Lars. Erik non avrà alcuna intenzione di consegnarsi alla polizia e questo farà infuriare Maja, che prenderà una decisione molto dolorosa. Inoltre, Michael sarà molto preoccupato per la salute di Rosalie, vessata da ritmi sempre più pressanti di lavoro.

La donna ricorrerà presto a un uso poco responsabile di pillole calmanti.

Tempesta d’amore, puntate dal 6 al 12 febbraio: Maja lascia Florian

Le anticipazioni della prossima settimana di Tempesta d'amore svelano che, dopo gli ultimi colpi di scena, Maja prenderà una decisione sofferta. Florian farà da testimone di nozze a Erik, che non ha alcuna intenzione di costituirsi alla polizia. Due motivi che porteranno Maja a troncare con il fidanzato.

Nel frattempo, Werner e Christoph continueranno a fare tutto il possibile per allontanare Erik da Ariane, ma l'amore dei due sarà più forte di ogni piano e macchinazione.

Spoiler Tempesta d’amore, episodi nuova settimana: Christoph deluso da Selina

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, Selina sarà decisa a raccontare tutta la verità al fidanzato, sentendosi in colpa per le sue bugie.

Saafeld però avrà già capito come stanno le cose scoprendo che le referenze di lavoro di Lars sono false. Selina non potrà che confermare che 'Lars' è in realtà Cornelius, raccontando a Christoph tutta la drammatica storia del marito. Anche se finalmente sarà sincera, non otterrà il perdono del fidanzato, deluso da lei.

Buone notizie per Max che, dopo tanto tempo, potrà essere felice con Vanessa.

Maja e Florian, invece, soffriranno molto per la loro separazione.

Tempesta d’amore, anticipazioni nuovi episodi: Rosalie perde il controllo

Continuando con le anticipazioni di Tempesta d'amore, vedremo Rosalie sempre più stressata per i ritmi impossibili del lavoro da consigliere regionale. Michael, preoccupato per lei, proverà a darle una mano ma finirà per metterla nei guai.

Michael sostituirà Rosalie a un importante evento ma, anche se involontariamente, la danneggerà. Occhio ai prossimi episodi, perché la donna cercherà da sola una soluzione per gestire lo stress che la porterà a perdere completamente il controllo. Michael riuscirà a fermarla prima che sia troppo tardi? Non resta che aspettare le nuove puntate per scoprire come evolveranno le trame.