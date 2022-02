Arrivano le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, la soap opera in onda su Rete 4 che tanto piace ai telespettatori per le sue trame alquanto insolite. Nei prossimi episodi, Cornelius e Selina dovranno prendere una decisione difficile dopo gli eventi che li metteranno alla prova. Intanto, Ariane sarà decisa a vendicarsi di Christoph, dopo aver scoperto che è stato proprio lui a farle credere di essere sul punto di morire. Nel frattempo, Rosalie tenterà di tenere sotto controllo il grande stress lavorativo assumendo delle pillole calmanti, ma la situazione le sfuggirà di mano, facendo preoccupare non poco Michael.

Anticipazioni di Tempesta d'amore: Rosalie fuori controllo

Nelle prossime puntate della soap tedesca Tempesta d'amore, arriverà il giorno del compleanno di Cornelia e Robert e Benni vorranno farle una sorpresa. Facendole credere di aver dimenticato questa importante data, si metteranno d'accordo per organizzarle qualcosa di speciale.

La sorpresa riuscirà alla perfezione e Cornelia si commuoverà davanti al regalo inaspettato di Benni. Nel frattempo, Rosalie sarà vessata dai sempre maggiori impegni di lavoro e non saprà come farvi fronte. Cercherà così una soluzione alternativa assumendo dei farmaci. Michael e André saranno molto preoccupati per lei e cercheranno di renderle le giornate più piacevoli possibile.

Erik tradisce Cornelius

Continuando con le anticipazioni di Tempesta d'amore, Erik capirà che Cornelius può rovinarlo. Per evitare che ciò accada, lo tradirà nel modo peggiore. Tuttavia, non avrà fatto i conti con Florian che, scoperto il vile piano, non perderà tempo per informare immediatamente Maja.

La giovane Maja correrà ad avvertire il padre ma, lungo il suo cammino, qualcuno la aggredirà alle spalle.

A salvarla sarà Florian, del quale è ancora innamorata nonostante tutto.

Selina e Cornelius decidono di scappare: anticipazioni Tempesta d'amore

Quando Erik si renderà conto che Lars è in realtà Cornelius, sarà pronto a chiamare la polizia. A fermarlo sarà Ariane, che temerà per la sua amicizia con Selina.

E così, nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, Cornelius e Selina non avranno altra scelta se non quella di scappare.

Maja aiuterà il padre, facendo perdere tempo prezioso all'ispettore Meyser. I due troveranno rifugio nel capanno di caccia di Florian, anche se si renderanno conto che la loro latitanza durerà molto poco.

Selina non nasconderà i suoi timori a Cornelius e sarà furiosa con Ariane. Tuttavia, la coppia riceverà un aiuto inaspettato da una persona a loro vicina: chi sarà? Non resta che aspettare le prossime puntate di Tempesta d'amore per scoprirlo.