Nuove avvincenti trame aspettano i telespettatori di Tempesta d'amore, soap opera tedesca in onda su Rete 4.

Le anticipazioni dei prossimi episodi svelano che Ariane verrà a sapere del folle piano di Christoph ai suoi danni e che vorrà vendicarsi. A fermarla sarà Erik, consigliandole di seguire la strada della giustizia e consegnare Saafeld alla polizia. Peccato che gli inquirenti non le credano, facendola passare per bugiarda. Selina deciderà così di partire per l'Inghilterra con Cornelius, spezzando il cuore all'ormai ex fidanzato. Intanto, Maja e Hannes continueranno la loro relazione, mentre Florian fingerà di non esserne toccato.

Tempesta d'amore, anticipazioni: Maja tra Hannes e Florian

Nei nuovi episodi di Tempesta d'amore, l'arrivo del primo amore di Maja la manderà in confusione. Dopo essersi lasciata con Florian, la giovane bacerà Hannes. Tuttavia, Shirin si accorgerà che il cuore della sua amica palpita ancora per Florian.

Nel frattempo, Rosalie sarà in imbarazzo con Christoph, in quanto non è stata lei a spifferare quanto successo alla stampa. In questo clima di confusione, ecco intervenire Ariane, che le farà un'offerta allettante, ovvero mettere in atto una campagna diffamatoria ai danni di Saafeld, proposta che verrà rifiutata senza nemmeno pensarci un attimo. Kalelmberg, desiderosa di vendetta, deciderà di portare a termine il suo piano da sola.

Christoph atterra Cornelius

Continuando con le anticipazioni di Tempesta d'amore, Selina e Cornelius torneranno dal loro viaggio in Inghilterra. Saafeld, gelosissimo, accuserà il rivale di voler avvicinarsi alla sua ex fidanzata e tra i due scoppierà una rissa, che Selina tenterà di placare.

La situazione precipiterà quando una confusa Selina vorrà dimostrare a se stessa di non amare più Christoph, delusa da tutto quello che ha scoperto.

Selina e Cornelius passano la notte insieme nei nuovi episodi di Tempesta d'amore

L'indecisione di Selina le farà commettere uno sbaglio: dopo aver pregato Cornelius di non rovinare Saafeld, passerà la notte con lui.

Il giorno seguente, Selina avrà dei ripensamenti e così mediterà di andare a parlare con Christoph. Per una serie strane coincidenze, si dirigerà invece alla scuderia, dove troverà Cornelius ad aspettarla a braccia aperte.

Come svelano le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, Christoph sarà nei paraggi e vedrà con i suoi occhi Selina e Cornelius baciarsi appassionatamente. Il povero Saafeld resterà pietrificato e il suo cuore andrà in pezzi. Tuttavia, non si arrenderà e penserà a un modo per riconquistare la sua amata, anche se non ancora pronto ad ammettere i suoi sbagli.