Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche della soap opera creata da Bea Schmidt raccontano che il matrimonio tra Ariane e Robert verrà interrotto dalla polizia che accuserà la dark lady di tentato omicidio. Le prove per incriminare Kalenberg, però, saranno insufficienti e la donna tornerà nel lussuoso hotel qualche giorno dopo, mentre Robert scoprirà che Ariane non aspetta un figlio da lui. La dark lady, infine, tenterà di uccidere Christoph lanciandogli una pesante fioriera da un balcone del Fürstenhof.

Ariane verrà arrestata dalla polizia per tentato omicidio

Le trame bavaresi della fiction daily anticipano che Ariane verrà a conoscenza di un bacio appassionato che si sono scambiati segretamente Robert e Cornelia, così la dark lady deciderà di mettere in atto una pantomima ad hoc per far sì che il giovane albergatore abbia occhi solo per lei.

Kalenberg, quindi, farà credere a Saalfeld di aspettare un figlio da lui, così il figlio di Werner chiederà la mano della donna, la quale accetterà ovviamente di sposarlo.

Quando arriverà il gran giorno, però, la cerimonia nuziale verrà stoppata dalla polizia che accuserà Ariane di tentato omicidio.

Le prove risulteranno insufficienti e Ariane verrà rilasciata pochi giorni dopo

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore riportano che dietro l'arresto di Ariane c'era lo zampino di Christoph e Werner che, intenzionati a far naufragare le nozze a ogni costo, si erano prodigati in una ricerca certosina di prove incriminanti per Kalenberg.

Peccato, però, che le prove per tentato omicidio risulteranno insufficienti e la dark lady, di conseguenza, verrà rilasciata qualche giorno dopo l'arresto.

Giunta nuovamente al Fürstenhof, Ariane si accorgerà subito di aver perso la fiducia di Robert e ciò non le andrà giù. Per tentare di riprendere in mano la propria vita, Kalenberg si riavvicinerà a Erik, fingendo amore per lo stesso, e tenterà di convincere il dark man che le ultime sue mosse erano tutta una farsa.

Kalenberg tenterà di uccidere Christoph con una fioriera

Gli spoiler bavaresi di Sturm der Liebe svelano che Erik, conoscendo l'arguzia di Ariane, non crederà molto alle parole della donna, quindi quest'ultima deciderà di alzare il tiro asserendo che anche la sua gravidanza era una menzogna.

Ad ascoltare la discussione della coppia dark ci sarà Christoph che non perderà occasione per mettere alla berlina Ariane, smascherando la stessa di fronte a Robert. Il giovane albergatore, quindi, chiuderà ogni contatto con l'ex fidanzata.

Ariane, infine, vedrà Paul e Christoph chiacchierare proprio sotto al balcone della propria stanza e, spinta da un raptus di rabbia e vendetta, scaglierà la fioriera proprio sopra il padre di Tim con l'intento di ucciderlo.