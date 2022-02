Drammatici momenti si vivranno nel corso delle puntate di Un posto al sole in programma dal 7 all'11 febbraio su Rai 3. Le trame della soap opera raccontano che Nunzio Cammarota prenderà una decisione sul futuro della sua storia con Chiara Petrone. Rossella Saviani, invece, non saprà come dire a Corrado che sta per morire.

Un posto al sole, puntate dal 7 febbraio: Nunzio tronca la relazione con Chiara

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle nuove puntate trasmesse da lunedì 7 febbraio rivelano che tutta l'attenzione sarà catalizzata da Chiara, la figlia del defunto Giancarlo Petrone e il conseguente ritorno di Nunzio a Napoli.

Scendendo nei particolari, la storia d'amore tra i due personaggi entrerà in grave crisi. Il figlio di Katia, infatti, dimostrerà di essere molto geloso dell'avvicinamento sorto tra Chiara e Ludovico. Peccato che Cammarota sia all'oscuro che il nuovo arrivato è lo spacciatore che le fornisce la cocaina di cui è dipendente.

Ed ecco che Nunzio prenderà una decisione inaspettata, deluso dal comportamento di Chiara. Il ragazzo, infatti, deciderà di troncare la relazione con Petrone. D'altro canto, quest'ultima apparirà in difficoltà per la complessa cessione delle quote della sua azienda a Roberto Ferri.

Rossella scopre che il suo compagno di scuola ha un tumore al pancreas

Nelle prossime puntate di Upas trasmesse a metà febbraio in prima visione sui teleschermi di Rai 1 si tornerà a parlare di Rossella, interpretata dall'attrice Giorgia Gianetiempo.

La dottoressa, infatti, sarà protagonista di un caso drammatico nelle corsie dell'ospedale in cui lavora.

In dettaglio, Corrado Martucci, un vecchio compagno di scuola, si recherà al pronto soccorso in preda a violenti dolori all'addome. I medici, a questo punto, sottoporranno il nuovo arrivato a esami approfonditi, che purtroppo daranno una diagnosi infausta.

Rossella, infatti, cadrà letteralmente in crisi esistenziale quando scoprirà che il suo amico di scuola ha un tumore non operabile al pancreas. Purtroppo la giovane Saviani non troverà la forza d'informare il suo paziente delle sue gravi condizioni di salute, cominciando così a farsi domande sulla vita e sulla professione di medico.

La figlia di Michele trova il coraggio di raccontare la verità a Corrado

Una situazione difficile per Rossella che potrà contare sull'appoggio di Riccardo, tornato nel frattempo a Napoli dopo un viaggio a Bolzano per chiedere alla moglie Virginia il divorzio consensuale. Il dottor Crovi, a questo punto, aiuterà la dottoressa a trovare un modo per raccontare tutta la verità a Corrado. Fortunatamente la figlia di Silvia e Michele riuscirà a superare l'ostacolo lavorativo e sarà desiderosa di sapere che notizie abbia portato Riccardo dal Trentino Alto Adige.