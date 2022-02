L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 torna in onda questo lunedì 7 febbraio in prime time su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa in diretta televisiva rivelano che ci sarà spazio per l'attesa proclamazione del primo finalista di questa edizione.

Contrariamente a tutte le aspettative, a contendersi l'accesso alla finalissima di quest'anno vi è anche Delia Duran, una delle ultime arrivate ad aver varcato la soglia della porta rossa del GF Vip 6.

Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 6 su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione del GF Vip rivelano che l'appuntamento in diretta con Alfonso Signorini tornerà in onda nuovamente lunedì 7 febbraio 2022.

Questo venerdì sera, infatti, non ci sarà spazio su Canale 5 per una nuova puntata in diretta del reality show Mediaset, che non sarà trasmesso per evitare lo scontro diretto con la quarta serata del festival di Sanremo 2022.

Di conseguenza, Alfonso Signorini tornerà a confrontarsi con i vipponi che sono rimasti in gara in questa sesta edizione, direttamente il prossimo lunedì sera.

Ci sarà il primo finalista: anticipazioni GF Vip di lunedì 7 febbraio 2022

I colpi di scena non mancheranno, dato che le anticipazioni sul Grande Fratello Vip del 7 febbraio rivelano che ci sarà spazio per la proclamazione del primo finalista ufficiale di quest'anno.

Quattro i concorrenti che attualmente si trovano al televoto e che si giocheranno il "tutto per tutto" per riuscire ad accedere all'ambita finalissima del 14 marzo 2022.

Trattasi di Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e la nuova arrivata Delia Duran. Quest'ultima, a gran sorpresa, è riuscita a battere al televoto la sua nemica Soleil Sorge, ed ha conquistato l'accesso alla candidatura per il primo posto in finale.

Lunedì 7 febbraio, sarà Signorini a leggere in diretta televisiva su Canale 5 quella che è stata la scelta finale degli spettatori in merito al nome del primo finalista.

Katia e Delia candidate alla finale: anticipazioni GF Vip del 7 febbraio

Chi riuscirà ad avere la meglio al televoto del GF Vip? Katia e Manila, entrambe presenti fin dal primo giorno di questa sesta edizione del reality show, riusciranno ad avere la meglio oppure soccomberanno al "potere" mediatico che ha conquistato Delia Duran, moglie di Alex Belli?

In attesa di scoprire quale sarà la scelta finale degli spettatori del GF Vip, c'è da scommettere che anche in questa nuova puntata del 7 febbraio non mancheranno le sorprese e gli incontri speciali per alcuni dei concorrenti rimasti in gara, molti dei quali cominciano a sentire la mancanza dei loro affetti più cari.