L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda durante le prossime settimane di febbraio, rivelano che non mancheranno i colpi di scena.

Occhi puntati in primis sull'assenza in studio del tronista Matteo Ranieri che non passerà inosservato, ma ci sarà spazio anche per il ritorno di una delle coppie più amate del programma: trattasi di Sossio e Ursula.

Sossio e Ursula ospiti in studio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse su Canale 5 durante le prossime settimane del mese di febbraio, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in trasmissione di una delle coppie più amate di sempre.

Trattasi di Sossio e Ursula che, dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, hanno prima messo alla prova il loro amore a Temptation Island, dopodiché hanno scelto di coronare il loro sogno d'amore mettendo su famiglia.

La coppia sarà presente in studio per raccontare e aggiornare gli spettatori che li hanno seguiti durante il percorso a U&D, come sta procedendo la loro favola d'amore.

Matteo Ranieri assente nelle nuove puntate di Uomini e donne di febbraio

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per un'assenza in studio che non passerà inosservata.

Il tronista Matteo Ranieri, infatti, non ha preso parte all'ultima registrazione del programma Mediaset.

Su questa assenza non è stata proferita parola e, anche la padrona di casa di U&D, ha taciuto sui motivi.

Cosa sta succedendo e per quale motivo Matteo non ha preso parte alle riprese delle nuove puntate? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Diego chiude con la dama Gloria: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate febbraio

Occhi puntati anche sul percorso di Ida Platano: le anticipazioni rivelano che la dama ha scelto di accettare il numero di un nuovo cavaliere, di nome Ottavio.

Come se non bastasse, Ida si è ritrovata sul piede di guerra con Alessandro, il pretendente che ha provato a conoscere nel corso delle ultime settimane.

Spazio anche alle vicende di un ex pretendente di Ida Platano, il cavaliere Diego Tavani. Le anticipazioni di Uomini e donne delle nuove puntate di febbraio, rivelano che sarà proprio lui a mettere la parola fine alla frequentazione con la nuova dama Gloria, con la quale c'erano state delle uscite.

Per quanto riguarda, invece, le vicende del tronista Luca sarà protagonista di una esterna fatta con una nuova corteggiatrice, di nome Alessandra.