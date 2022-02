Tante novità avverranno in occasione della sesta puntata di Doc - Nelle tue mani in programma il 24 febbraio in prima visione sui teleschermi di Rai 1. La trama della fiction con l'attore Luca Argentero svela che il figlio preso in affido da Agnese e Davide verrà portato in ospedale. Un ricovero, che porterà al riavvicinamento tra Andrea Fanti e l'ex moglie.

Anticipazioni Doc - Nelle tue mani, puntata 24 febbraio: il bambino di Agnese e Davide trasportato al pronto soccorso

Le anticipazioni di Doc - Nelle tue mani riguardanti la sesta puntata che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 24 febbraio dalle ore 21:20 in prima serata sui teleschermi italiani annunciano piacevoli sorprese.

Nel primo episodio della serata dal titolo "Ragioni e conseguenze", il bambino preso in affido da Agnese e Davide sarà trasportato al pronto soccorso. Di qui, i medici riterranno opportuno ricoverare Manuel presso il policlinico ambrosiano. Andrea e l'ex moglie, a questo punto, rimarranno coinvolti emotivamente dalle condizioni di salute in cui versa il piccolino. A tal proposito, Fanti darà un vero e proprio sostegno ad Agnese, visto il periodo delicato che sta attraversando con il figlio preso in affido. Tutto questo porterà ad un riavvicinamento tra i due ex coniugi.

Infine, ci sarà spazio per le vicende di Damiano, le cui scelte rischieranno di minare la sua storia con Giulia.

Andrea indossa il camice da primario

Nel secondo episodio della sesta puntata di Doc dal titolo "Gold standard", ci sarà una grossa novità per Andrea. Per lui, infatti, sarà un giorno di vitale importanza in quanto dovrà indossare il camice da primario per la prova di simulazione. Tuttavia, il test si rivelerà più arduo del previsto in quanto si verificherà un blackout informatico, che costringerà Fanti a compiere delle scelte alquanto rischiose.

Inoltre, ci sarà spazio per le vicende legate ad un medico del reparto. Stiamo parlando di Gabriel interpretato dall'attore Alberto Boubakar Malanchino. Proprio quest'ultimo riuscirà a confessare ai suoi colleghi un dettaglio molto doloroso della sua vita. Per finire, l'uomo dovrà vedersela con l'arrivo di un paziente alquanto speciale, che cambierà il corso degli eventi.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente della fiction con Luca Argentero, Damiano ha fatto alcune scoperte compromettenti su Andrea e sul suo staff. Gabriel, invece, ha deciso di partire, ma un mprevisto, probabilmente, gli farà cambiare idea. Infine Fanti ha curato una donna carcerata, accusata di aver cercato di uccidere la figlia. Una decisione, che ha suscitato molte critiche nelle corsie dell'ospedale.