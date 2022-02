Prosegue l'appuntamento pomeridiano con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tutti i giorni tiene compagnia a una media di circa tre milioni di fedelissimi spettatori.

Le anticipazioni sul programma rivelano che sono in arrivo delle nuove puntate ricche di colpi di scena dove, al centro dell'attenzione, ci sarà soprattutto il percorso di Matteo Ranieri.

Matteo Ranieri assente in studio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Ebbene, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che nel corso dell'ultima registrazione c'è stato un colpo di scena a dir poco inaspettato e a tratti clamoroso.

Il tronista Matteo Ranieri non era presente in studio. Dopo essersi ritrovato solo con la pretendente Federica e dopo che quest'ultima era stata impossibilitata a presentarsi in studio per la febbre, il tronista non ha preso parte alle nuove riprese del programma Mediaset.

Come se non bastasse, sul conto di Matteo non è stata proferita parola e del tronista non è stato fatto un minimo accenno in studio.

Maria De Filippi, che in queste settimane ha preso a cuore le vicende di Matteo e si è mostrata clemente e pronta a dargli una seconda chance, non ha proferito parola sul tronista.

Maria De Filippi tace sull'assenza di Matteo a Uomini e donne

La conduttrice di U&D, questa volta, non ha fatto chiarezza sui motivi dell'assenza in studio del tronista ligure e quindi, per il momento, aleggia il mistero su quello che starebbe succedendo nel dietro le quinte dello show.

Possibile che Matteo sia in profonda crisi e stia decidendo cosa sia meglio fare? Ci sarà l'annuncio del suo addio a U&D nelle prossime registrazioni? Lo scopriremo durante i nuovi appuntamenti con la trasmissione pomeridiana Mediaset.

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane di febbraio, rivelano che il pubblico avrà modo di ritrovare in studio una delle coppie più celebri che sono nate in questo programma.

Il ritorno di Sossio e Ursula: anticipazioni U&D nuove puntate

Trattasi di Sossio e Ursula che, dopo aver messo su famiglia insieme, sono ritornati in studio a U&D per raccontare al pubblico come sta procedendo la loro favola d'amore che ha appassionato gli spettatori nel corso di questi anni.

Occhi puntati anche su Diego che, in queste nuove puntate del programma previste a febbraio, deciderà di mettere la parola fine alla sua nuova conoscenza con Gloria.

L'ex fidanzato di Ida Platano, dopo aver provato a conoscere meglio la nuova dama, deciderà di chiudere questa frequentazione e quindi di voltare pagina, in attesa dell'arrivo di una nuova dama che possa conquistarlo e fargli battere il cuore.