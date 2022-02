Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che sono in arrivo degli appuntamenti a dir poco densi di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul trono di Matteo Ranieri che continua ad essere al centro dell'attenzione, dato che il suo percorso sta vacillando e sta facendo acqua da tutte le parti.

Come se non bastasse, sotto attacco è finita anche la padrona di casa Maria De Filippi e la redazione della sua popolare trasmissione dei sentimenti, accusati dalla pretendente Denise di aver messo in scena dei "teatrini finti".

Il trono di Matteo Ranieri vacilla: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo mese di febbraio rivelano che per Matteo Ranieri arriverà il momento della resa dei conti finale.

Il tronista, infatti, si ritroverà a dover affrontare la perdita di Denise e Federica, le due pretendenti che fino a questo momento erano in studio con lui e che lo stavano corteggiando.

Entrambe non hanno preso parte ad una delle ultime registrazioni della trasmissione Mediaset, confermando di fatto di non essere soddisfatte del percorso fatto con Matteo Ranieri in queste settimane e quindi di voler chiudere la conoscenza.

A rincarare la dose, tra le due, ci ha pensato soprattutto Denise, che ha puntato il dito contro la trasmissione di Maria De Filippi, attaccando indirettamente la conduttrice e la sua redazione.

Maria sotto accusa: le clamorose rivelazioni di Denise

Le anticipazioni di Uomini e donne, infatti, rivelano che Denise, dopo essere finita al centro delle polemiche per il suo avvicinamento sospetto con Armando, ha scelto di mandare un messaggio alla sorella di Matteo, per metterla al corrente della realtà dei fatti.

Ebbene, la pretendente avrebbe puntato il dito contro la redazione del programma di Maria De Filippi, accusandola di aver creato dei "finti teatrini", circa il suo avvicinamento con Armando.

In sostanza, quindi, Denise ritiene di essere "vittima" di questa situazione, perché sarebbe stato tutto architettato e organizzato dalla redazione stessa.

Proprio per questo motivo, la ragazza non si è presentata in studio e le sue parole non sono passate inosservate.

Matteo perde Denise e volta pagina: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Matteo non ha nascosto la sua amarezza per quello che stava accadendo, anche se De Filippi gli ha proposto comunque di continuare il suo percorso e di provare a conoscere nuove ragazze.

Il colpo di scena è arrivato nella registrazione successiva di Uomini e donne: le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Matteo ha dovuto fare i conti con un'altra assenza da parte di Denise, che pure questa volta (a differenza di Federica che è tornata) non si è presentata in studio.

La reazione di Matteo, però, è stata spiazzante: il tronista ha scelto di chiudere con la ragazza, confermando così la sua intenzione di perderla e di voltare pagina definitivamente.